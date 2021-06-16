輕軌大順路段圍籬架設　19日向東推進至博愛路

「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」大順路段持續向東推進，高市府捷運局表示預計於6月19日~20日進行大順一路(龍德路~博愛路)路段架設施工圍籬，以達成輕軌C20~C24於111年底完工通車，並早日如期如質完成輕軌成圓的目標！
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-16 18:00:00
捷運局表示，輕軌二階工程大順一路(龍勝路~龍德路)路段施工圍籬於110年5月3日完成架設後，目前施工進度順利且交通車流狀況良好，將於6月19日~20日持續向東推進至博愛路，市府團隊亦協調富邦公司於凹子底開發基地大順路段(龍文街~博愛路)退縮4米空間，以增加輕軌工區北側混合車道寬度，並應用智慧科技透過CCTV掌控車流動態、時相號誌控制、尖峰時段各重要路口佈設警義交人員等交通配套措施，將輕軌施工對交通衝擊降到最低。
輕軌工程大順路(龍勝路~龍德路)段將於道路中央架設施工圍籬進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，施工期間維持雙向各兩車道通行，並於各橫交道路設置工區出入口，原有公車站、人行道亦維持正常通行。
捷運局表示，工區沿線若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場、八卦漁村停車場、大順龍文停車場、Times高雄博愛大順停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。為維護用路人安全，請行經本路段之車輛依循交通導引人員指揮，小心駕駛並降低行車速率，以確保行車安全。
捷運局建議用路人可提前改道或行駛其他替代道路，避免行經施工路段，施工期間駕駛人可利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路），東西向替代道路（明誠路、同盟路、十全路）提早改道，以節省用路人寶貴的時間，造成諸多不便望祈諒解。施工範圍及交維佈設配置、建議改道詳細路線，詳如附圖說明。