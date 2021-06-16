上海復星提供BNT「原廠授權書」為郭董解套？陳時中妙答
針對國台辦發言人馬曉光今（16）日指出，「只要台灣團體或企業，向上海復星採購代理的BNT疫苗，將會積極協助提供疫苗」。媒體提問中央流性疫情指揮中心，若上海復星願意提供「原廠授權書」，指揮中心會接受嗎？指揮官陳時中表示，郭台銘很努力很辛苦，「若有製造商的供貨證明，將積極辦理」但也指出這很困難，因為世界各大藥廠都是與國家跟政府往來。
記者許家禎／台北報導
2021-06-16 16:59:53
國台辦發言人馬曉光今日引述上海復星集團表示，「有意願會積極向台灣提供疫苗」，但聲明「無論是台灣民間還是官方，採購德國BNT疫苗，都必須透過大中華的代理，也就是上海復星。」雖然國台辦未針對是否能向上海復星取得「原廠授權書」做出回應，但媒體以此詢問陳時中。
陳時中表示，若郭台銘申請的購買BNT疫苗，能取得原廠製造商供貨證明，那麼將會積極辦理。但說完，話鋒一轉也強調「這很困難」，因為世界各大疫苗廠，都是跟國家或政府往來。只是陳也肯定郭台銘的努力，「他（郭台銘）努力提供文件，相信他也持續進行中」，雖然遇到困難，但指揮中心會持續與郭溝通聯絡。
而針對今日國台辦的說法，郭台銘辦公室、永齡基金會執行長劉宥彤對外回應表示：「沒有進一步的訊息，等釐清各種資訊後再向外界說明！」
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