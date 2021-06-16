影／苗博雅稱全國陪雙北坐牢　柯文哲：講這種話沒有必要

新冠肺炎疫情五月起確診數呈現爆炸性成長，其中雙北地區更為首當其衝。社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目上，以「「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」的說法，抨擊雙北地方政府並未有效防疫，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（16）日下午在防疫記者會上被問及此問題時，僅簡短回應「疫情緊繃時機，講這種話沒有必要。」





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苗博雅在政論節目上表示，由於雙北地區這三個禮拜，雖然疫情有所趨緩，但仍舊像是一個悶燒的火爐，如果有疫情像是星星之火飄出去的話，就會延燒出去。「其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」苗博雅說，想要解除三級唯一的關鍵，其實並不是疫苗，「最重要的還是雙北疫情的散播，要能夠先壓下來。」





不過此番說法卻引發各界議論，台北市政府發言人陳智菡批評，該慚愧的應該是這句話，怎會這樣污名化自己的城市？難道病毒是「從天而降」到雙北嗎？這段時間北市認真防疫，相信議員非常清楚卻這樣污名化，「我們覺得非常不可思議」；國民黨台北市議員徐巧芯則抨擊，在疫苗還不足尚未施打完畢之前，視疫情狀況時實施軟性封城已經證明了是有效果的。這一波疫情從國外產生破口進到台灣社區，是雙北的市民都不願意看到的事，絕對沒有什麼「全國陪雙北一起坐牢」的說法。





苗博雅今日中午也做出回應，表示若雙北疫情繼續悶燒，全國解封就遙遙無期。其他縣市政府資源比台北少，但不分藍綠，該做的後勤工作都一步一腳印做好。唯獨臺北市出現許多其他縣市沒有的問題。苗博雅說，市府高層指揮不當是事實，「可以斷章取義摘錄一句話修理苗博雅，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。」





針對這樣的說法，身為台北市長的柯文哲則簡短回應，表示沒有人希望自己染病，「我想在這種疫情算緊張的時刻，講這種話都是沒必要的，我也不想再去評論。」至於有媒體提問，該政論節目是在7日「好心肝診所」濫打疫苗爭議前就已經播出，現在苗博雅卻被人刻意翻舊片段攻擊，是否是有心的政治攻擊？不過該問題卻被北市府方面忽略。



