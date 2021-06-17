紐時：台灣盼取得BNT疫苗　中國恐從中作梗

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這篇發自台北的報導寫道，台灣面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行後最嚴重疫情之際，兩岸僵局加重台灣疫苗短缺問題，也凸顯雙方長期衝突根深蒂固，彼此互不信任，連國際醫療緊急事件都無法緩和。
報導說，北京孤立台灣的作為很早就溢散到公共衛生領域，中國多年來阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）就是一例。
台灣5月起面對新一波2019冠狀病毒疾病疫情，疫苗施打更具急迫性，政府已向阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）及國內廠商訂購疫苗，但到貨緩慢。全台灣2350萬人，截至15日接種疫苗的比例不到5%。
中國之所以能影響台灣疫苗施打計畫，原因在於BioNTech去年與復星醫藥合作，後者擁有BioNTech疫苗大中華區代理權。BioNTech在美國、歐洲聯盟及其他地方的合作夥伴為輝瑞大藥廠（Pfizer）。
中方指控台灣無視代理安排，試圖直接向BioNTech採購疫苗。台灣方面則說，尊重BioNTech與復星醫藥的夥伴關係，但希望兩家公司的關係不會干擾台灣洽購疫苗。
日本6月對台捐贈124萬劑阿斯特捷利康疫苗前，中國外交部發言人汪文斌警告不要「干涉中國內政」。美國3位聯邦參議員訪台宣布捐贈75萬劑疫苗後，中方同樣表達不滿。28架中共軍機15日侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創國防部公布統計以來最多架次紀錄。
財團法人國防安全研究院副研究員李哲全說，中國在疫苗議題上想盡辦法把握機會，向台灣示意「你是中國一部分，我能給你疫苗。但如果你想向其他國家採購，就帶有試圖暗示你獨立於中國之外的政治目的」。
根據衛生福利部長陳時中說法，台灣去年8月開始與BioNTech洽購500萬劑疫苗，去年底合約底定。今年1月8日，BioNTech要求將中文新聞稿中的「我國」改成「台灣」，台灣方面照辦，但BioNTech隨後表達要再重新評估，簽約就此沒有下文。
復星醫藥董事長兼執行長吳以芳5月向官媒新華社表示，復星有意願將疫苗服務於「台灣同胞」。
報導寫道，台灣是否會接受這些疫苗是更複雜的問題。台灣法律禁止進口中國製疫苗，但陳時中16日暗示，如果復星醫藥只擔任代理商、而非製造商，台灣願意進口BioNTech疫苗。
報導引述兩名未具名知情人士表示，與莫德納合作在台灣等地供應疫苗的裕利醫藥集團（Zuellig Pharma）可能在台灣透過復星醫藥取得BioNTech疫苗上發揮作用，如此一來，BioNTech既不違背與復星的夥伴關係，也能淡化復星角色，滿足台灣當局期望。（編輯：韋樞）1100617