中國監管部門又出手！「滴滴」在美IPO遭反壟斷調查

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滴滴上週交出的IPO招股書中提到，公司與其他30多個網路公司在4月份，會見了包括國家市場監督管理總局在內的監管機構，政府部門要求這些網路公司進行「自我審查」並提交遵守法規的承諾書，若監管機構對審查結果不滿意，公司可能會受到懲處。滴滴表示，中國政府的要求包括反壟斷、反不當競爭行為，以及其他法律規範行為，滴滴已完成相關自審，政府人員也至公司現場完成檢驗。
《路透社》引述2個了解內情人士消息指，中國市場監管機構的調查仍在初步階段，政府尚未對滴滴做出詳細指示。滴滴6月計畫上市，可能成為2014年阿里巴巴以250億美元在紐約上市以來，規模最大的中國IPO。
近幾個月來，中國加強管制原本法規鬆散的網路領域，包括網路科技巨頭以及他們帶來的社會經濟影響力，阿里巴巴4月被以《反壟斷執法》重罰182億人民幣，在此之前，阿里巴巴由中國部門扶持快速發展。《路透社》認為，國家領導人習近平支持確實在背後支持一連串的行動。
阿里巴巴與優步（Uber）曾激烈競爭中國共乘市場，2016年優步將業務出售給滴滴、投資10億美元，以取得滴滴17.5%的股份。目前優步仍持有滴滴12.8%的股份，其他亞洲科技公司，包括軟銀（SoftBank）、阿里巴巴、騰訊都有投資滴滴。
滴滴目前是全球最大的共乘平台，在15個國家開發業務，全球活躍用戶約4.93億。反壟斷調查對滴滴IPO造成的影響仍尚待觀察，消息人士稱，滴滴自認為定價透明、不正當競爭問題會被視為「輕微的違法行為」，有足夠的信心能夠完成IPO。滴滴還向中國監管機構強調公司創造的就業機會，IPO招股書提到，滴滴目前在中國每年僱傭約1300萬名司機，這可能成為打動北京放寬管控力道的關鍵。