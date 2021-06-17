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中國監管部門又出手！「滴滴」在美IPO遭反壟斷調查

▲中國最大的搭車、共享乘車平台「滴滴出行」上週在美國提交IPO招股書，今日卻傳出遭到中國監管部門反壟斷調查。（圖／翻攝自滴滴出行）
▲中國最大的搭車、共享乘車平台「滴滴出行」上週在美國提交IPO招股書，今日卻傳出遭到中國監管部門反壟斷調查。（圖／翻攝自滴滴出行）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-17 11:53:38

中國監管部門近期不斷加強對網路科技公司的管控，擁有近5億用戶、每日交易量4100萬單的中國共乘平台「滴滴出行」上週五（11）向美國證券交易委員會（SEC）交出IPO招股書，估值約800萬美元。但今（17）日外媒引述消息指，滴滴遭到中國政府以涉嫌反壟斷調查。

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《路透社》引述3個內部消息指，繼阿里巴巴之後，中國國家市場監督管理總局正在調查滴滴是否使用任何違反公平原則的手段，擠壓規模較小的競爭者，監管部門也在審查滴滴網路約車的定價是否足夠透明。

滴滴上週交出的IPO招股書中提到，公司與其他30多個網路公司在4月份，會見了包括國家市場監督管理總局在內的監管機構，政府部門要求這些網路公司進行「自我審查」並提交遵守法規的承諾書，若監管機構對審查結果不滿意，公司可能會受到懲處。滴滴表示，中國政府的要求包括反壟斷、反不當競爭行為，以及其他法律規範行為，滴滴已完成相關自審，政府人員也至公司現場完成檢驗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲著重科技產業投資的軟銀集團也有投資滴滴出行。（圖／美聯社／達志影像）
《路透社》引述2個了解內情人士消息指，中國市場監管機構的調查仍在初步階段，政府尚未對滴滴做出詳細指示。滴滴6月計畫上市，可能成為2014年阿里巴巴以250億美元在紐約上市以來，規模最大的中國IPO。

近幾個月來，中國加強管制原本法規鬆散的網路領域，包括網路科技巨頭以及他們帶來的社會經濟影響力，阿里巴巴4月被以《反壟斷執法》重罰182億人民幣，在此之前，阿里巴巴由中國部門扶持快速發展。《路透社》認為，國家領導人習近平支持確實在背後支持一連串的行動。

阿里巴巴與優步（Uber）曾激烈競爭中國共乘市場，2016年優步將業務出售給滴滴、投資10億美元，以取得滴滴17.5%的股份。目前優步仍持有滴滴12.8%的股份，其他亞洲科技公司，包括軟銀（SoftBank）、阿里巴巴、騰訊都有投資滴滴。

滴滴目前是全球最大的共乘平台，在15個國家開發業務，全球活躍用戶約4.93億。反壟斷調查對滴滴IPO造成的影響仍尚待觀察，消息人士稱，滴滴自認為定價透明、不正當競爭問題會被視為「輕微的違法行為」，有足夠的信心能夠完成IPO。滴滴還向中國監管機構強調公司創造的就業機會，IPO招股書提到，滴滴目前在中國每年僱傭約1300萬名司機，這可能成為打動北京放寬管控力道的關鍵。

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