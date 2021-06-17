Twice新歌服裝超猛！真實材料曝光 子瑜穿上粉絲全暈了
▲Twice攜新曲回歸，其造型非常清涼，符合夏天的風格，深受粉絲喜愛。（圖/JYP IG）
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▲Twice攜新曲回歸，其造型非常清涼，符合夏天的風格，深受粉絲喜愛。（圖/JYP IG）
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 13:14:19
南韓人氣女團TWICE近期推出第十張專輯《Taste of Love》，其主打歌《Alcohol-Free》曲風輕快，符合夏季感，從成員們的服裝設計也能感受到夏日氣氛，加上成員們的高顏值，完美演繹出仙氣十足的感覺，而隨著MV點閱率突破8300萬大關，就有眼尖粉絲發現，成員穿的衣服來頭可不小，大讚成員擁有好身材才能夠撐起這種服裝。
近日， IG官方帳號「jypetwiceclothess」就陸續公開成員們這次回歸造型服裝的材料， 竟然全部都是用「圍巾、頭巾、絲巾」拼接而成，包括Sana以及志效都是使用來自精品愛馬仕的頭巾製作；子瑜則是把愛馬仕的圍巾作為迷你連身裙穿在身上；Momo、多賢及彩瑛則是將凡賽斯的圍巾做成衣服穿上；娜璉更是直接把LV的圍巾分成上下兩套穿在身上，成員們的好身材一覽無遺。 消息曝光之後，引發不少ONCE的熱烈討論「JYP這次終於在服裝上願意下重本了」、「豁出去了！歌好聽服裝也好仙氣呀」、「第一眼看MV就覺得服裝超級好看，Twice這次回歸要大發呀」、「服裝真的超好看的TAT看見兔寶們這麼美，真的覺得開心」、「佩服服裝師，都不是真的絲巾綁一綁就上陣了，都是服裝師二次拼接的啊」、「好身材才能撐起這種服裝的呀....大發」、「我一開始只有發現多賢的裙子很像絲巾而已，沒想到全部都是啊！」、「子瑜那套好美呀！暈了暈了」、「子瑜的超美嗚嗚QQ這次副歌也唱到真的很仙」。 ▲台灣籍成員周子瑜的衣服使用愛馬仕圍巾做成。（圖/IG＠jypetwiceclothess） 而此次TWICE新作品也與Spotify合作，推出《TWICE presents Taste of Love, the Enhanced Album》讓粉絲可透過Spotify打造的內容，收聽新歌之外，也可以找到團體獨家錄製的影片內容，捕捉女孩們在參與一系列活動的任何瞬間，包含志效s’mores、Momo製作Alcohol-Free調酒，到多賢揭露自己練習生時期的日記，以及Mina完美的自拍技巧等所有一切，讓ONCE能夠更貼近女孩們！（編輯：張嘉哲） ▲成員多套造型都是用精品品牌的圍巾、絲巾做成。（圖/IG＠jypetwiceclothess）
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