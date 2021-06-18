劉宥彤談郭台銘捐疫苗：實質討論更重要　期待政府是隊友

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉宥彤表示，永齡6月初遞件交給主管機關，合約公文內也說明需要相關授權或配合政府才能繼續採購任務，他們也深知政府也要承擔責任，因此一直沒有排除政府的力量，反而希望與政府一起促成這件事情。然而外界各式傳言不斷，再加上明白政府有許多考量，但永齡也承諾過要跟大眾說明，因此才會希望政府能明確表態。
對於蔡總統全面「開綠燈」一說，劉宥彤說他們燃起一線希望，希望親自跟蔡談，如果有疏漏的、需要補足，甚至有些窒礙難行的，都可以跟永齡說明，至少進入實質的討論，包括權利與義務等等，希望能讓申請的文件有結果、讓疫苗輸入更順利。但如果不需要永齡的話，也可以說明，他們都了解，郭先生也可以好好睡覺了。
但目前，依他們的了解，劉宥彤說其實國際上也有很多民間企業跟政府合作的案例，但畢竟蔡總統是最後做決策的人，有什麼考量都可以讓永齡知道，讓大家一起解決，而不是原地繞圈圈，因此見面談最快，相信總統也很著急，希望盡快訂時間見面，郭台銘則是隨時隨地都可跟蔡會面，甚至下午就可以。
至於意識形態的問題，劉宥彤說這些他們都有考量過，如果上海復星可能有點敏感，那麼透過鴻海在歐洲的子公司與瑞士復星簽約可不可以？跟香港復星可不可以？她強調，總要先有實質討論，才知道有些事情可不可行。最後她也說，外傳申請購買疫苗捐贈與郭投資的台康商業利益有關，但她澄清郭只是參與私募，還要經過會議程序，現在台康股價漲不漲跟郭無關，這只是模糊了郭想要回饋社會的焦點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。