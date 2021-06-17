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屏東護理之家男子施打疫苗後晚上猝死　研判與疫苗無關

▲屏東縣內埔鄉高雄榮民總醫院護理之家一名66歲男子，下午曾施打AZ疫苗，晚間19時左右死亡，家屬到派出所製作筆錄。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）
▲屏東縣內埔鄉高雄榮民總醫院護理之家一名66歲男子，下午曾施打AZ疫苗，晚間19時左右死亡，家屬到派出所製作筆錄。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-17 16:25:59

屏東縣內埔鄉高雄榮民總醫院護理之家一名66歲男子，6月15日晚間19時許被發現臥床無呼吸心跳，經急救無效死亡，因該名男子當天下午曾施打AZ疫苗，屏東地檢署17日進行解剖相驗，初步研判該男死因與心因性疾病較為相關。

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▲縣府衛生局長施承貴表示，該男有氣喘、心臟病、腎臟病、高血壓等慢性疾病，施打Az疫苗當天晚上死亡，經法醫解剖初步研判死因與心因性疾病較為相關。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏縣府衛生局長施承貴表示，該男有氣喘、心臟病、腎臟病、高血壓等慢性疾病，施打AZ疫苗後當天晚上死亡，經法醫解剖初步研判死因與心因性疾病較為相關。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）
屏東縣政府衛生局長施承貴表示，該男有氣喘、心臟病、腎臟病、高血壓等慢性疾病，長期住在高雄榮民總醫院護理之家，15日下午14時51分許施打AZ疫苗，當時護理師衛教並無發現異常反應。

當天晚上19時許護理師進行例行查房，發現該男躺臥床上已無呼吸心跳，當下立即進行CPR，並送急診救治無效死亡。

屏東縣政府警察局內埔分局16日報請屏東地方檢察署檢察官相驗，17日經法醫師解剖，發現該男明顯有黃疸病症，且主動脈硬化、心肌纖維化、心臟血管嚴重堵塞，初步研判死因與心因性疾病較為相關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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