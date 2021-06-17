屏東護理之家男子施打疫苗後晚上猝死 研判與疫苗無關
屏東縣內埔鄉高雄榮民總醫院護理之家一名66歲男子，6月15日晚間19時許被發現臥床無呼吸心跳，經急救無效死亡，因該名男子當天下午曾施打AZ疫苗，屏東地檢署17日進行解剖相驗，初步研判該男死因與心因性疾病較為相關。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-17 16:25:59
屏東縣政府衛生局長施承貴表示，該男有氣喘、心臟病、腎臟病、高血壓等慢性疾病，長期住在高雄榮民總醫院護理之家，15日下午14時51分許施打AZ疫苗，當時護理師衛教並無發現異常反應。
當天晚上19時許護理師進行例行查房，發現該男躺臥床上已無呼吸心跳，當下立即進行CPR，並送急診救治無效死亡。
屏東縣政府警察局內埔分局16日報請屏東地方檢察署檢察官相驗，17日經法醫師解剖，發現該男明顯有黃疸病症，且主動脈硬化、心肌纖維化、心臟血管嚴重堵塞，初步研判死因與心因性疾病較為相關。
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