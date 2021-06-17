特企／為保障客戶健康　桃園代銷業者出資員工全體篩檢

新冠病毒本土病例快速蔓延，全國在五月中進入三級警戒，面對未來疫情高峰，葛里德代銷團隊於6/16(三)舉辦公司員工全體篩檢，為企業職場防疫樹立標竿典範！





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面對新冠疫情肆虐，各行各業大受影響，葛里德代銷團隊除了實施接待中心定期定時酒精消毒、賞屋採限額預約制，接待上限1-2組，視接待區域大小而定，並限制每組看屋人數為2人以下，以確保環境安全無虞外，為進一步保障消費者健康，實踐正向關懷，故領先業內成為全國第一個實行公司全員篩檢的代銷公司，也期盼能帶動風氣，為台灣防疫盡一份心力。





葛里德代銷團隊指出，本次公司員工全體篩檢，升級公司防疫規格，強化推動員工照護，在‎中央流行疫情指揮中心發佈企業可自辦員工快篩，第一時間即依循相關原則進行快篩作業準備，公司全額負擔費用，依同仁意願及評估風險高低次序，由專業醫事人員駐點執行快篩；所幸採檢結果顯示全體員工皆為陰性，為公司注入一劑強心針。





葛里德代銷團隊總經理廖世平表示，台灣正面臨疫情爆發，後疫情時代生活型態大幅改變，因此我們將以最審慎嚴謹的態度，執行高規格企業防疫機制，進一步保障同仁健康與提升營業場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷，盡快讓企業營運及民眾生活回復正軌，相信我們臺灣一定能渡過此次難關。





葛里德代銷團隊旗下銷售目前線上個案有大溪區「慶賀天擎」、大園區「高誠君臨」、石碇區「石川水岸」、平鎮區「環泥大名邸」、中壢區「築園心田」、楊梅區「中謹雲楊」；今年7月後還會有多個優質新建案公開，有需要的民眾可持續關心葛里德廣告臉書：https://www.facebook.com/greatadteam/



