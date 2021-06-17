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贈防疫物資　台灣港務公司送口罩給鹽埕及南鼓山社區長輩

▲台灣港務公司與台灣港埠協會致送防疫口罩及抗菌護膜液給鹽埕區及南鼓山區的弱勢長輩。(圖／記者黃守作攝，2021.06.16)
▲台灣港務公司與台灣港埠協會致送防疫口罩及抗菌護膜液給鹽埕區及南鼓山區的弱勢長輩。(圖／記者黃守作攝，2021.06.16)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-17 19:00:00

台灣港務公司與台灣港埠協會於16日上午，致送防疫口罩及抗菌護膜液等，致送給鹽埕區及南鼓山區的弱勢長輩，以守護社區長輩防疫關懷。

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台灣港務公司董事長兼台灣港埠協會理事長李賢義，是於16日上午率該公司港愛無限社人員，秉持關懷弱勢、熱心公益之理念，攜帶防疫口罩及抗菌護膜液等防疫用品，致送給鹽埕區及南鼓山區的弱勢長輩。

李賢義表示，近期國內新型冠狀病毒疫情嚴峻，全國處於防疫三級警戒狀態，對於長期需援助弱勢團體，除日常生活照護外，尤應重視防疫期間的需求。

李賢義指出，由於疫情緊繃，衝擊國內經濟，部分慈善團體自去年疫情引爆迄今，為避免長輩群聚感染，募款活動驟降，募資壓力倍增，而各界所捐多為常態物資，對於長輩防疫需求口罩，相對匱乏。

台灣港務公司及台灣港埠協會和該公司港愛無限社看到了需求，並考量弱勢長輩因罹患慢性病，常進出醫療院所，口罩對長輩而言是絕對需要的，為強化衛生及避免感染，乃捐贈防疫口罩致送給社區弱勢長輩，讓社區弱勢長輩們在防疫期間，也能備足防疫裝備，在無法聚集的寂寞時刻，依然能感受到大家的溫情暖意。

李賢義說，在疫情不斷升溫的同時，關懷弱勢長輩刻不容緩，適時送上防疫物資，讓長輩們獲得妥善的照護，以保護自身的安全與健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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