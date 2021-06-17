贈防疫物資　台灣港務公司送口罩給鹽埕及南鼓山社區長輩

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李賢義表示，近期國內新型冠狀病毒疫情嚴峻，全國處於防疫三級警戒狀態，對於長期需援助弱勢團體，除日常生活照護外，尤應重視防疫期間的需求。
李賢義指出，由於疫情緊繃，衝擊國內經濟，部分慈善團體自去年疫情引爆迄今，為避免長輩群聚感染，募款活動驟降，募資壓力倍增，而各界所捐多為常態物資，對於長輩防疫需求口罩，相對匱乏。
台灣港務公司及台灣港埠協會和該公司港愛無限社看到了需求，並考量弱勢長輩因罹患慢性病，常進出醫療院所，口罩對長輩而言是絕對需要的，為強化衛生及避免感染，乃捐贈防疫口罩致送給社區弱勢長輩，讓社區弱勢長輩們在防疫期間，也能備足防疫裝備，在無法聚集的寂寞時刻，依然能感受到大家的溫情暖意。
李賢義說，在疫情不斷升溫的同時，關懷弱勢長輩刻不容緩，適時送上防疫物資，讓長輩們獲得妥善的照護，以保護自身的安全與健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。