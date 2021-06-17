疫情降級？陳其邁：未來2週到1個月是關鍵期

高雄市長陳其邁今（(17)日針對疫情趨勢表示，6月13日後，整個流行趨勢有下降，確診個案降到200例以下、今天為175例。他強調，降級標準需要連續6天、確診數都在100例以下，社區傳播風險才能控制，他評估接下來兩週到1個月是關鍵期，他也再次提醒大家要持續做好防疫措施。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-17 16:43:32｜2021-06-17 16:45:53
陳其邁表示，流行曲線從5月20日高峰期往下、確診數逐漸遞減，但疫情必須能控制在R值在1以下，且要有連續6天確診個案100例以下，相對來講、社區傳播風險才能控制在一定範圍。
另外，疫情指揮中心將配發的第二批AZ疫苗，高雄市可獲得約4.2萬劑。陳其邁表示，將於18日開始至23日施打為82歲以上長者施打疫苗，由公所跟衛生所按梯次通知長輩施打，符合資格長輩只要在家等待通知即可，高雄市疫苗施打求好不求快，一定會打好打滿。
陳其邁強調，6月18日開始等通知前往接種，82至86歲長者，及65歲至74歲原住民長者，符合資格的長輩就等待通知，一定會讓長輩打到疫苗，一定打好打滿，不會漏掉，但萬一沒有收到通知書，可以與鄰長、里長或區公所反應。
陳其邁也認為，疫苗還是最有效的工具，尤其老人家重症比例非常高，還是拜託大家施打疫苗。
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