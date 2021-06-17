雪中送碳！布拉格市長籲援台疫苗 柯文哲曝信件直呼溫暖
捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）日前在推特上表示，有感於過去捷克因疫情所苦時，台灣伸手相助，他將敦促捷克政府向台灣運送疫苗。台北市身為布拉格市的姐妹市，市長柯文哲今（17）日曝光賀瑞普信件，並稱這封信讓他感到無比的溫暖，感謝如今台北面臨危難的時候，送上最誠摯的祝福與希望，「患難見真情」，他向賀瑞普市長致上最深的敬意與感謝。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-17 18:32:57
柯文哲在臉書上公開「一封來自捷克的信」，在貼文中表示，見信如見人，賀瑞普市長的信，就像他本人一樣，給人溫暖的感覺。
柯文哲說，布拉格賀瑞普市長非常關心台灣疫情，尤其是疫苗短缺的狀況。過去台灣和台北都曾經在危急時刻，提供捷克和布拉格協助，例如捐贈口罩等醫療用品，讓他們心存感謝。最近賀瑞普市長聽說台灣面臨疫苗短缺，他相當震驚，也因此主動向捷克政府提醒，希望給予台灣實質援助。
這封信讓柯文哲感受到無比的溫暖，他說「紙短情長」，在這個艱困時刻，布拉格和賀瑞普市長都與台灣、台北同在，也相信我們很快就能戰勝疫情，就像過去我們面對的每一個挑戰一樣。去年布拉格疫情緊張，台北曾經贈送10萬片口罩給姊妹市度過難關，我們不問回報，因為人與人間的互助、關愛只是最基本價值，如今賀瑞普市長也在台北面臨危難的時候，送來最誠摯的祝福與希望。
柯文哲說「患難見真情」，他要向賀瑞普市長致上最深的敬意與感謝，願我們在遠方的朋友也平安、健康！戰勝疫情，期待不久之後，我們即能再相見。