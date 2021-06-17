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共軍殲7殲16與遠干機齊現蹤　學者：測試抗干擾

▲今（17）日共有7架共機侵犯台灣西南防空識別區。圖為運8遠干機。(圖／國防部提供)
▲今（17）日共有7架共機侵犯台灣西南防空識別區。圖為運8遠干機。(圖／國防部提供)

中央社

2021-06-17 22:50:30

（中央社記者游凱翔台北17日電）今天7架共機侵犯台灣西南防空識別區，其中於西元1967年服役的殲7首度現身。戰略學者林穎佑、蘇紫雲分析，由於運8遠程干擾機、殲16也現蹤，可能是測試受到電磁波干擾下，新舊機種的指揮戰管是否順暢。

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空軍今天傍晚在國防部「即時軍事動態」專區發布共機動態，共7架共機（1架運8遠干機、2架殲16、4架殲7）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），但未侵擾台灣東南空域，也未逾越台灣海峽中線，根據國軍的公開紀錄，此次也是殲7首現身。

殲7為中共仿製前蘇聯米格21戰機研製而成，1966年首飛、1967年服役，雖然目前仍為共軍現役戰機，但因機型老舊已停產，並逐步退役中，而此次現蹤在台灣西南ADIZ，引起各界關注。

熟悉中共軍事的中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑分析，殲7為老舊機種，對台並不會造成很大的威脅，而殲16與殲7新舊機種的搭配，應是另有目的。

林穎佑進一步指出，由於運8遠程干擾機也現蹤，推測是測試在有干擾的情況下，新舊機種的連線是否會出現問題，並驗證其戰管能力。

林穎佑也表示，近期中共的運輸機編隊飛往南海，加上在台海周邊許多的飛行行動，都是在實踐「空天一體，攻防兼備」的戰略目標，並有可能利用北斗三型衛星定位，來實驗多機種、新舊機種的編隊飛行。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，殲7外型設計屬較老舊的氣動力學，跟共軍既有新機種的外型、電子裝備均有差異，加上以4架編隊的方式飛行，看起來並無實質的攻擊與威脅力，因此反推運8遠干機及殲16的出現，是在進行電磁對抗的演練與偵測。

蘇紫雲指出，殲7的原型機為米格21，差不多與國軍的F-5同時期，而中共在內陸，例如新疆等地擁有大型空戰操演場地，但由於新疆一帶的大氣條件乾燥、氣候變因較少，因此這次共軍將訓練場域移往海上，藉此模擬海洋氣候中濕度、雲層的變因，並進行數據的模擬與調教。（編輯：林興盟）1100617

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