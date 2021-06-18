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《財富老司機》教你疫情轉職心法　先修好「關機思考」

▲上一集《財富老司機》，圍繞在疫情衝擊之下失業的問題，而本集談的主題是轉換跑道。
▲上一集《財富老司機》，圍繞在疫情衝擊之下失業的問題，而本集談的主題是轉換跑道。

財經生活中心/綜合報導

2021-06-18 21:00:00

上一集《財富老司機》圍繞在疫情衝擊之下失業的問題，而本集談的主題是轉換跑道，彭懷恩以喬治克隆尼主演的《型男飛行日誌》破題，表示人只要有機會，就要去重拾從前的興趣和理想，而面對疫情來襲，或許危機就是轉機。而黃群仁也提到，失業就是被強迫關機，人會停在那個地方思考，你當然可以繼續走下去，因為你在這方面技能比較強的話，如果是結構性的失業的問題，那要繼續走下去沒有問題，但你也有機會發現，也許這條路對你來說，不是那麼容易走下去，或許根本志不在此，那為什麼不趁這個機會轉換跑道呢？

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黃群仁表示，如果現在想成功轉換跑道，一定要記住「關機思考」，先把自己歸零，如果沒有跳脫原來的舒服圈，重新闖蕩一件事情，這樣的狀況通常都不太容易成功，因為新的工作，幾乎都有行業上的差異，區域上的差異，跟所謂的資產能力上的使用的差異，其實都不一樣。

黃群仁進一步提到，我們所講的歸零思考，在於為什麼要到另個產業？你可能有很多的理由，可能是你覺得適合現在時代的趨勢，或者認為就是你的最愛，你的熱情在這裡，或者是因為剛好有別人可以幫你一把，你可以趁這個機會轉到這個產業來，不管什麼樣的理由，都恭喜你可以轉業成功，但是如果沒有再造新技能的能力，那麼很快就會被打回原形，當退潮時就會看到，誰在裸泳。

他以自身經驗，指出轉職如果不願意繳學費，不願意去賠錢，那麼就可能不會累積到好的經驗，也不會累積到這個圈子的經驗，所以一定要有心理準備，這件事情可能會苦個兩三年，絕對不會轉職一次就成功的。

最後黃群仁與彭懷恩也很希望觀眾如果有什個人的職涯問題，都可以在底下留言發問，兩位老司機都非常樂意分享人生的寶貴經驗，給仍在迷惘的觀眾一盞明燈。

 

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