網傳綠營側翼、名嘴罵賈永婕　周玉蔻氣炸揚言提告

藝人賈永婕近期募資9234萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），親自配送到各大醫院，善舉讓感動許多人，蔡英文總統還親自致電感謝，卻被部分網友批評「分裂台灣」，賈永婕則在直播中回應：「順時中、愛台灣，大家同島一命」，並強調，不要再說她打臉政府，這不是她做的事。然而，有傳言稱，罵賈永婕的人就是「綠營側翼和名嘴」，這讓媒體人周玉蔻氣得痛斥，挑撥「台灣派」與賈永婕的關係「無恥又邪惡！」她並將對假訊息提告。
新頭殼newtalk
2021-06-18 10:05:57
賈永婕日前呼籲大家先停止捐款避免造成資源過度集中，講到竟有網友攻擊她此舉根本是打臉政府、撕裂台灣時一度難過哽咽，對於有人覺得她將功勞攬在身上，懷疑她愛現，甚至還有人罵她「是被派來攻打民進黨，最終目的要分裂台灣」，她不解反問：「哈囉？有事嗎？為什麼要用這樣的態度來看別人呢？ 我是哪根葱啊？我過去所有言行都有紀錄，一直都是順時中、愛台灣、同島一命啊。」賈永婕說話的同時，她的女兒安安在旁提醒：「媽，妳小心說話！」
外界好奇出征賈永婕的人到底是誰，媒體人羅友志在《新聞大白話》節目中直指「就是有周玉蔻這些人，她在講什麼分化什麼就是她啦。就是這種人，每次大家有想要好的事情出來，第一個想要打、先分裂大家的一定是周玉蔻，這麼多年了大家還看不清楚嗎？」向來支持民進黨的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行也被指控批評賈永婕善行，他則po文澄清：「我自己跟身邊的1450愛賈永婕都來不及了，怎麼可能罵她。」並質疑是該政論節目在造謠。
對此，周玉蔻在臉書表示：「《鄭重聲明》昨晚起就有人以共產黨手法，造謠挑撥台灣派與賈永婕的關係，編造所謂「綠營名嘴」「罵」賈永婕的假消息！還po在ptt 上，實在無恥、邪惡又可恨。這種系統性的操作，還出現在紅色媒體的網路節目上。本人特此聲明，蔻蔻姐對賈永婕的善舉十分感動又佩服，從未有過任何負面評論。ptt 文已經截圖，今天將提起假訊息傷害本人專業形象的司法訴訟，絕不放過任何一個無事生非、造謠，破壞台灣團結的壞蛋！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼