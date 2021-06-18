美國共和黨多州欲廢歐記健保　遭最高法院駁回

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這次保守派大法官中，有4人加入3名自由派大法官的行列維護歐記健保，包括2名由前總統川普（DonaldTrump）提名的大法官與首席大法官羅伯茲（JohnRoberts）。
美國國會2010年通過的歐記健保，正式名稱為「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection andAffordable Care Act, PPACA），是民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）的指標性醫療照護計畫。
白宮本月曾表示，現有超過3100萬美國人透過歐記健保獲得醫療照護。共和黨人多次試圖透過國會或法院來廢止歐記健保，但並未成功。
民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「多虧全美人民不屈不撓地擁護，以及民主黨人在國會的努力，平價醫療法撐下來了。」
民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也說：「儘管右翼人士急切攻擊，力圖剝奪數以百萬計美國人的健保，平價醫療法合乎憲法，而且已為大多數人所接受。」
「現在，讓我們努力改善它，好讓每個美國人都能獲得他們需要的照顧。」
川普曾宣示要廢止歐記健保，但一直無法成功，而且他從未提出替代方案。現任總統拜登（Joe Biden）則宣示會發揚並擴大這項醫療照護計畫。（譯者：楊昭彥）1100618