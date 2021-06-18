高雄300人以上企業均完成移工宿舍降載分艙分流防疫措施

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高市府勞工局日前邀請專家訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，優先規範聘僱移工數達300人以上之大型企業，在透過市府觀光局、交通局等團隊合作協助媒合所需旅館住宿地點、交通運輸車輛等措施支援下，在經勞工局逐家查核，各大型企業均完成降載移工宿舍容量，落實廠住分艙分流措施，將有效防範感染風險。
為預防職場染疫風險，高雄市疫情指揮中心日前訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，具體措施包括同樓層限同一公司住宿，不得與他公司移工混住、具備獨立出入動線、單一宿舍住宿人數不得超過僱用移工總數三分之二、不得與他公司移工交流、接觸及共用衛浴設備且須關閉餐廳、交誼廳等公共空間等措施。並針對高市8家聘僱移工達300人以上之大型企業，限期完成相關防疫措施，在企業與移工朋友通力合作下，皆已配合辦理完成。
周登春表示，高雄市疫情指揮中心要求企業依移工人數比例進行宿舍降載、人員分艙、動線分流規劃，並提前置備專用房間，倘移工有狀況時可1人1室隔離，全方面為企業建立防疫防火牆。
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