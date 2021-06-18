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高雄300人以上企業均完成移工宿舍降載分艙分流防疫措施

▲高雄300人以上企業在透過市府觀光局、交通局的協助下媒合所需旅館住宿地點、交通運輸車輛等措施下，今天全數完成移工宿舍降載分艙分流防疫措施。(圖／高市勞工局提供)
▲高雄300人以上企業在透過市府觀光局、交通局的協助下媒合所需旅館住宿地點、交通運輸車輛等措施下，今天全數完成移工宿舍降載分艙分流防疫措施。(圖／高市勞工局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-18 12:00:00

高市府為防堵移工染疫風險，高雄市疫情指揮中心日前訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，規範聘僱移工數達300人以上之大型企業，限期完成相關防疫措施，高市府勞工局長周登春今(18)日表示，經該局逐家查核，各大型企業均已依規定在今天完成降載移工宿舍容量，落實廠住分艙分流措施，確保職場健康安全及維持企業產能。

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▲▲高市府為防堵移工染疫風險，高雄市疫情指揮中心日前訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，在企業與移工朋友通力合作下，皆已配合辦理完成。(圖／高市勞工局提供)
▲高市府為防堵移工染疫風險，高雄市疫情指揮中心日前訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，在企業與移工朋友通力合作下，皆已配合辦理完成。(圖／高市勞工局提供)
高市府勞工局日前邀請專家訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，優先規範聘僱移工數達300人以上之大型企業，在透過市府觀光局、交通局等團隊合作協助媒合所需旅館住宿地點、交通運輸車輛等措施支援下，在經勞工局逐家查核，各大型企業均完成降載移工宿舍容量，落實廠住分艙分流措施，將有效防範感染風險。

為預防職場染疫風險，高雄市疫情指揮中心日前訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，具體措施包括同樓層限同一公司住宿，不得與他公司移工混住、具備獨立出入動線、單一宿舍住宿人數不得超過僱用移工總數三分之二、不得與他公司移工交流、接觸及共用衛浴設備且須關閉餐廳、交誼廳等公共空間等措施。並針對高市8家聘僱移工達300人以上之大型企業，限期完成相關防疫措施，在企業與移工朋友通力合作下，皆已配合辦理完成。

周登春表示，高雄市疫情指揮中心要求企業依移工人數比例進行宿舍降載、人員分艙、動線分流規劃，並提前置備專用房間，倘移工有狀況時可1人1室隔離，全方面為企業建立防疫防火牆。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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