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疫苗售台　駐德代表謝志偉：德國經濟部高層親與BNT視訊

▲駐德代表謝志偉：德國經濟部高層親與BNT視訊。（圖／新頭殼）
▲駐德代表謝志偉：德國經濟部高層親與BNT視訊。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-18 16:25:25

對於台灣購買德國BNT疫苗，駐德代表謝志偉今（18）日中午透過臉書表示，他昨天與德國經濟部官員通貨，獲得「BNT保證會從德國／歐洲原廠直接寄出疫苗，在台灣和復星或其代理商確認簽約事宜之後」的訊息；不過，隨後他臉書修改，僅稱，這些天，德國經濟部部長還應他之請特別指派了專管相關業務的高階官員親與BNT高層就此舉行電話會談。

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謝志偉日透過臉書說明他協助採購疫苗事宜。他說，由於事情沒到一段落，辯解只會徒增困擾而已。但到他臉書留言裡也有很大一部份指責德國政府、甚至情緒性地謾罵他們，他心裡一直覺得若不澄清，實在過意不去。尤其德國駐台代表在幾天前的臉書裡透露「德國經濟部長親自出面協調疫苗簽約」後，得到的竟是一波又一波的負面留言，實在令人覺得不堪也不忍。

謝志偉說，德國官方是否親中或親中到什麼地步，見仁見智。但今天已確定，台灣和美國等已被歐盟放進「入境解禁名單」，這個結果和之前德國外交部告訴他「德國將力挺台灣務必放進此波解禁名單」的承諾一致。（吳志中大使之前也告訴他，法國亦是如此）。

謝志偉說，這和德國健康部部長連五年在世衛大會以不同方式為台灣仗義執言是一樣的，雖然力道和美日有差，但同樣是要受到與其有邦交的中國之抗議及指責。「誰理你們啊！」，有啊，德國理我們。

謝志偉說，這是外交部及健康部。同樣地，德國經濟部繼上次部長親自出馬之後，迄今他們都還在居間協調我方和BNT的疫苗採購簽約情事。他和其某官員則是幾乎每天電話或簡訊。是的，情況很有些複雜 ─ 別忘記上海復星的角色及國台辦這兩天的說詞，還有，BNT是私人企業。

謝志偉接著寫說，這些天，德國經濟部部長還應他之請特別指派了專管相關業務的高階官員親與BNT高層就此舉行電話會談。這是他們對台灣的朋友情誼，也是對人道考量的堅持。在昨天和其部內官員的通話裡，他還獲得「BNT保證會從德國／歐洲原廠直接寄出疫苗，在台灣和復星或其代理商確認簽約事宜之後」的訊息。

不過，隨後他臉書改文，將這段「BNT保證會從德國／歐洲原廠直接寄出疫苗，在台灣和復星或其代理商確認簽約事宜之後」的訊息刪除。

謝志偉說，或許有人要問，他最近和德經濟部及BNT談這些，那之前衛福部和BNT一月中約都簽了一半，準備今年上半年供貨，也就是六月底之前，應該都已經至少打了五十萬到一百萬劑疫苗的事呢？他可以告訴各位，既然連德國經濟部長都要出面，就表示事情非常複雜，前面的事就先當作沒發生。

謝志偉說，總之，就他和BNT某相關高層親自通話的過程裡，如他所說過的及BNT在日來溝通過程中一再向德國經濟部重複強調的，「一如以往，BNT至今對供應疫苗給台灣還是誠意十足，意願極高的。」

謝志偉說，各位朋友，今天先報告至此。事情還沒走完，政府、民間一起來，團結力量大。但是今天他既然要謝謝德國外交部，他想，就不該漏掉其經濟部。不然，以訛傳訛，真的是「留言可畏」啊。對BNT不公平，對德國經濟部更說不過去。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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