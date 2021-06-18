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疫情期間孕婦要注意什麼？　國健署列「孕期守則」

疫情期間孕婦要注意什麼？　國健署列「孕期守則」
疫情期間孕婦要注意什麼？　國健署列「孕期守則」

健康醫療網

2021-06-18 16:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著孕媽咪年齡升高，懷孕早產風險也隨之提升。而正值嚴重特殊傳染性肺炎期間，孕媽咪對於是否到醫院進行產檢充滿擔心及焦慮，國民健康署呼籲，孕婦定期產前檢查，可追蹤胎兒發育及母體生理變化，發現任何異常，就能及早治療。

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注重葉酸和鐵攝取　照顧母嬰健康

國民健康署表示，葉酸與胎兒神經系統發育有關，建議每日應攝取3-4份深綠葉蔬菜、豆類及切塊水果約2-3碗，以達到每日葉酸建議攝取量；鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，建議食用鐵質豐富的食物，如紅肉、深綠色蔬菜（如莧菜、甜碗豆、紅鳳菜等）及豆類，可於用餐中或餐後一起食用富含維生素C的新鮮當季水果，可促進鐵吸收。

孕期注重體重管理　避免危害物質

懷孕期間，孕婦體重應依懷孕前體重做適量調整，以增加10～14公斤為宜。若懷孕期間低於建議體重，會增加胎兒成長發育不良、早產風險；高於建議體重，會有胎兒過大，增加生產風險。如果增重異常者，或有特殊情況者如懷多胞胎，建議諮詢醫師或營養師。

此外，菸（含二手菸）、咖啡因、酒都會對準媽媽及胎兒造成危害，包含影響胎兒智力發展及發育，或造成早產或流產的風險。

瞭解產兆來臨　降低早產風險

如出現產兆，或是子宮規則性收縮、腹部悶痛、腹痛、下墜感或便意感、胎動較平常明顯減少等早產徵兆，應儘速就醫，以降低早產風險。若出現輕鬆感(食慾較好，呼吸較順暢)、落紅、陣痛或腰痠(不規則疼痛轉變為規則陣痛，且無論按摩或走動都無法減輕)、破水（由陰道流出多量液體）等生產徵兆，應儘速至醫院待產。



資料來源：健康醫療網 疫情期間孕婦要注意什麼？　國健署列「孕期守則」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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