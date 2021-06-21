在台移工曝隔離生活　致謝臺灣政府並向同仁信心喊話

《四方報》報導，苗栗縣爆發移工宿舍群聚事件，讓移工宿舍環境、政府管理等防疫問題浮上檯面，而京元電也於本月7日開始將公司外籍移工全面停工14天，各界對於移工隔離的狀況也相當關注。一名京元電的菲律賓籍移工Jopay Singson就接受《四方報》訪問，談談隔離期間的生活概況和心聲。





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Jopay Singson自2015年3月開始在京元電工作，已經為公司效力6年的他談及疫情狀況表示，因為一切來得十分突然，自己對於公司爆發疫情也感到十分意外，尤其是聽到自己不少員工好友也都確診，讓他感到悲傷和害怕。





他表示，疫情發生後部分同事從5月30日開始接受隔離，而他則在6月5日開始接受隔離，並住進位於嘉義由政府安排的隔離宿舍中，已進入第14天。目前，他已經完成4次篩檢，前3次篩檢結果皆呈現陰性，他今（18）日剛做完第4次檢測，結果如何還需等待，目前也尚未收到公司關於他何時能復工的消息，不過他表示隔離期間移工們薪水照領，讓他們安心不少。





Jopay Singson也與《四方報》分享隔離期間的生活。他表示，過去在京元電的員工宿舍一間有7個人、浴室及廁所皆為同樓層共用；現在在隔離住所則是一人一室並且有獨立衛浴，房間內有單人床、單人沙發、飲水機、桌子和一台小型電視以及一堆零食及防疫物資。





「當我第一天走進房間時，我簡直驚呆了，因為房間內有所有我需要的東西，包括防疫用品」，他表示對台灣政府的防疫措施和細心十分感謝，儘管隔離十分無聊，但好在房間內有電視可以看，自己也會在想家時打電話與親人聊天解悶。他還特別感謝TFC Asia Pacific台灣新聞聯絡人 Marie Yang女士，她與菲律賓超市PhilMart合作贈送隔離移工們家鄉的零食泡麵。





此外，他經常透過臉書分享隔離生活，用正向樂觀的話語鼓勵隔離的移工，甚至發起線上跳舞活動邀請公司員工們加入，讓隔離生活更有趣。Jopay Singson在臉書上向CECC、一線工作人員及小英總統致謝，「謝謝你們的努力，我很感激有你們這樣無私的人在前線奮鬥。台灣醫療在世界是名列前茅，我相信在很段短的時間內我們就會一起克服這一切」。





同時，他也向移工同仁喊話：「現在對大家來說都是個灰心且沮喪的時候，但我們不該責怪任何人。確診的朋友們，我知道你們感到害怕，但請保持信念，現在是我們團結一致的時候，不只我們（移工）團結，更要與所有人站在一起，嚴格遵守防疫措施」。





「我們現在經歷的一切都是暫時的，只要我們團結並合作，我們就可以戰勝病毒！我與台灣政府站在一起，因為我堅信台灣會挺過這次風波並讓生活再次活歸正常」，Jopay Singson表示。



