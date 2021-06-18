疫情期間零收入！女星申請紓困遭打槍　壓力大舊疾復發

台灣疫情升溫，全台大型活動暫停，第三級警戒延長至6月28日，神祕歌姬「?te壞特」也因此受到影響，原本排定的行程全喊卡，陷入零收入窘境，更慘的還在後頭，就連申請政府紓困都被打槍，讓她壓力太大，舊疾復發。

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今年生日在疫情中度過的壞特，近期其實心情不太美麗，因為疫情影響，讓她近2個月20場活動喊卡，陷入「零收入」的狀況，原本打算辦政府紓困的她也申請未果，再加上也許是壓力太大，讓她舊疾紅斑性狼瘡復發，搞得自己整天待在家很悶，還因此放空廢了一個禮拜都沒寫歌，她苦笑說：「因為是工作狂，沒有工作做加上沒收入，無法賺錢拿回家，回老家跟爸媽宅在家會讓我感覺像『米蟲』！」

▲▼?te壞特申請紓困未果。（圖／夢芝林x夏葛耳提供）

荒廢一個禮拜沒寫歌的壞特，最近靠著讀書、冥想及運動走出陰霾，也漸漸找到身心靈的平衡及創作動力。被問到自己的生日願望，她表示：「當然是希望疫情趕快度過，大家都平平安安。然後也希望接下來推出的作品能繼續獲得大家喜歡，聽到我的歌有像被抱緊緊的感覺！同時也期許自己不要忘記自己最初喜歡音樂的樣子，能從音樂得到更多能量和心靈的快樂！」