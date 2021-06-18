私梟剋星！海關第2艘新造100噸級巡緝艇開工

財政部關務署新造第2艘新型100噸級巡緝艇開工儀式，於今(18)日進行，由高雄關關務長蘇淑貞與台灣國際造船公司副總經理蔡坤宗共同主持，因COVID-19新冠疫情之影響，以視訊方式舉行開工典禮。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-18 21:00:00
台灣國際造船公司副總經理蔡坤宗表示，關務署新造第2艘新型100噸級巡緝艇，船長32公尺，船速可達30節，採用硬稜泌船型，具有斜艏材與橫截艉，艏部具適當的船舷外傾，並設有擋浪條以減少甲板上浪，水下艉部設有截流板來維持良好航行姿態，使其具有速度快、機動性強及優異的操控性能以執行海上查緝任務。 蔡坤宗說，艇上配備夜視系統，可於海上進行日、夜監視，並於船艇頂部設有可垂直起降之無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，將大幅增加查緝能量。
高雄關關務長蘇淑貞指出，海關全年無休扼守國家大門，職司進出口貨物通關、稅費稽徵及邊境管理，並肩負查緝走私之重要任務，這艘巡緝艇完工交船後，將可全面提升海關查緝量能，防杜海上走私等不法行為。
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