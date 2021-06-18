申請補助跳出「已被領取」！男氣炸：被抄了　結局竟反轉

全台受新冠肺炎疫情衝擊，行政院也推動「孩童家庭防疫補貼」補助國小以下孩童與國高中、身心障礙生每人各1萬元的補助金。不過日前卻有名男網友發文抱怨，表示自己想申請補助卻發現申請網站跳出「已被領取」，而拿走這筆補助金的竟然是離婚六年的前妻。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，自己的3個小孩監護權由父母雙方共同監護，其中一對還在就讀國小五年級的雙胞胎與他同居，教育費、生活費等均由他支付，離婚六年的前妻這段時間內並沒有支付任何贍養費、教育費用。

原PO接著表示，因為自己的母親前陣子過世，但小朋友必須去看牙醫實在分身乏術，這才將小孩的健保卡轉交前妻請她幫忙帶孩子去看牙齒，沒想到對方過了一段時間才歸還健保卡，直到原PO想申請孩童家庭防疫補貼時，網頁跳出「該筆補助款已被領取」通知才知道，原來對方早就抄走健保卡號，將補助領走，這也讓他不禁直呼「這是什麼世界！」

▲原PO登記時卻發現補助金已經被領走了。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

文章曝光後掀起大批網友討論，其中就有不少民眾對於女方這樣的行為感到訝異，「雖然不多，但主要照顧者拿才公平！才會花在小孩身上」、「偷領走補助就是不對了」、「你需要的是去申請單獨監護，並請求返回這筆費用」。

不過事後女方也出面澄清，解釋事實上三個孩子從小到大，幾乎都是她自己一人照顧，就算離婚後小孩生病看醫生、身上穿的、學用品、日用品，也幾乎是本人處理，男方卻屢次說謊向家人借錢、變賣女方黃金等，兩人也已走入法律途徑。不少網友也相當無奈替女方護航「共同監護，雙方都可以領」、「媽媽也有幫忙帶小孩吧，也不是全都沒幫忙吧，更何況是共同監護，你只能主張這筆款項要使用在孩子身上，而不是讓前妻拿去恣意花用」。（編輯：楊智傑）