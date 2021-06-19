高溫特報！中南部留意局部大雨 北東炎熱高溫36到38度
氣象局指出，今（19）日受到西南風持續影響，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部及苗栗地區也有局部降雨。氣溫方面，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、台北市、新北市、台東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，也有連續出現36度高溫的機率。
記者許家禎／台北報導
2021-06-19 08:32:09
延續昨日氣溫型態，今天苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部及苗栗地區也有局部降雨，清晨至上午的降雨主要在中南部沿海及平原，中午之後則轉為以內陸及山區為主，中南部地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率。
至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，中南部高溫在31、32度，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在33度以上，也容易有局部36度以上高溫，其中大台北盆地可來到37度左右，花蓮也有出現38度以上極端高溫的機率，台東地區有焚風發生的機率，北部、東半部發生高溫的時間比較長，可能持續至下午3、4點，請盡量減少戶外工作及活動的時間，並注意防曬及多補充水分。
氣象達人彭啟明則po文，下週二到下週四，受鋒面及西南季風影響，全台都有強降雨發生的機會，鋒面附近容易發展出旺盛對流系統，帶來劇烈降雨、雷擊、強陣風，需要特別留意。