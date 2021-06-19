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美國疫苗多到能丟？旅美台人曝「施打現況」：心裡很著急

▲今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台。（圖／翻攝王浩宇臉書）
▲今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台。（圖／翻攝王浩宇臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 23:43:34

台灣本土疫情尚未止息，針對疫苗有著迫切需求。今（19）日晚間AIT證實，明（20）日將有250萬劑莫德納疫苗送抵台灣，消息一出，就有旅居美國的台灣人分享美國的「施打現況」。

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當《路透社》報導美國將贈送台灣250萬劑莫德納疫苗時，旅居美國的原PO在PTT上提出看法，「其實國際上說沒有現貨也是真的，一大堆國家都搶不到但是美國卻是滿手疫苗的例外」。

原PO隨後分享美國施打疫苗現況，「小弟家人在美國當藥師，每天幾乎都得丟掉疫苗，因為只要有人來打就得開封，但是如果當天沒有足夠的人，剩下的就只能丟棄，其實心裡也覺得很著急，畢竟台灣是都不夠打的」。

▲（圖／翻攝PTT）
▲有旅居美國的台灣人分享美國的「施打現況」。（圖／翻攝PTT）
此外他也針對台灣的疫苗策略提出看法，「其實我個人也很不滿台灣的疫苗策略，如果可以更大膽更積極一點就好。不過持平來說，要不是去年台灣守住了最重要的時刻，如果去年就炸裂，可是連一劑疫苗都沒有的」。

他隨後也點出美國的執行現況，「美國由於知道疫苗一出來，就必須迅速大規模施打，因此施打的人力勢必得擴大，美國疫苗的注射主要是社區藥局的藥師為主，即使是如此，人手也是不足，所以各州幾乎都將在藥局的technician（藥技士）納入施打人力。相對的台灣並沒有試著去擴大施打人力，或許是認為疫苗不會一口氣全到，按照既有人力慢慢打是夠的吧」。

原PO最後也吐露真心話，「去年台灣幫助了許多國際的友人，否則也不會有現在，不但有疫苗，還可以收到美日的回饋。至於酸台灣是乞丐的，去年包含美，歐，以及日本不也都收到台灣贈送的物資，難道他們也是乞丐嗎？不正是過去所建立的良好關係造就現在的收穫？期待在疫苗陸續到位後，臺灣能早日恢復過去一年讓人羨慕的生活」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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