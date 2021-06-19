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私下狂打聽同事薪水！陸男遭開除　怒上法院「結局」極慘

▲同事之間互相打聽薪水是禁忌？日前在中國大陸一名陳姓男子，就因為上述行為，遭到公司開除。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲同事之間互相打聽薪水是禁忌？日前在中國大陸一名陳姓男子，就因為上述行為，遭到公司開除。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 23:51:14

同事之間互相打聽薪水是禁忌？日前在中國大陸一名陳姓男子，就因為上述行為，遭到公司開除，他不甘心一狀告上法院，判決出爐也引發網友討論。

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近期中國大陸的微博上，有網友表示自己因為「打聽同事薪水」遭到開除。隨後更有人挖出不久前才發生的真實事件，一位陳姓男子在2019年入職遼寧某間電子科技公司，然而他在工作期間多次打探同事工資，因而遭到主管以「不勝任崗位」工作開除。

▲陳男因為打聽同是薪水遭到開除，一狀告上法院卻敗訴。（圖／翻攝微博）
▲陳男因為打聽同事薪水遭到開除，一狀告上法院卻敗訴。（圖／翻攝微博）
陳男心有不甘，便一狀告上法院，並要求公司索賠8千元人民幣（約3.5萬新台幣），裡面包含年終獎金、勞動賠償金等。公司方則辯稱，陳男因不勝任本崗位，並在工作期間多次打聽其他人工資，違反薪酬保密制度，並多次違反項目主管工作分配，年終考核不合格，公司將其開除。最終瀋陽市中級法院一二審皆判陳男敗訴，公司無須支付賠償金。

▲陳男因為打聽同是薪水遭到開除，一狀告上法院卻敗訴。（圖／翻攝微博）
▲打聽同事薪資遭到開除，近期在微博引發討論。（圖／翻攝微博）
相關話題也在微博上引起討論，多數網友也回應「我們公司也是禁止討論薪資」、「薪資是個人隱私阿，很容易引爆矛盾」、「入職合約內都清楚記載了」；但也有人持不同看法，「所以同工不同酬的情況是能接受的嗎？」「雖然說是企業文化，但也太過苛刻了」。（編輯：潘毅）

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