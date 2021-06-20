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注意了！中南部9縣市豪大雨特報　北東炎熱飆36度高溫

▲中央氣象局今（20）日上午針對中南部9縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）
▲中央氣象局今（20）日上午針對中南部9縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

記者顏真真/綜合報導

2021-06-20 08:27:09

受到西南風持續影響，水氣進一步增多，中央氣象局今（20）日針對中南部9縣市發布豪大雨特報，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，其他地區為多雲到晴，中南部高溫在31、32度，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在33度以上，也容易有局部36度以上高溫，盡量減少高溫下戶外工作及活動的時間，並注意防曬及多補充水分。

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氣象局今日上午7時10分對高雄市及屏東縣發布豪雨特報，另對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報。同時，也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時45分止，而高雄市、屏東縣也發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分止。

氣象局說明，今日西南風持續影響，水氣進一步增多，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，其他地區為多雲到晴，午後宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

在溫度方面，中南部高溫在31、32度，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在33度以上，也容易有局部36度以上高溫，台東地區有焚風發生的機率，北部發生高溫的時間比較長，可能持續至下午3、4點仍有局部36度高溫，而且夜間仍感到悶熱。

此外，由於西南風偏強，苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有８到９級強陣風，大台北地區亦有較強陣風出現，請留意物品吹落，在外活動、用路行車及海邊活動請特別注意安全

同時，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為西南風且各地高溫炎熱，水平及垂直擴散條件佳，空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

至於明日鋒面接近及西南風影響，苗栗以南地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

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