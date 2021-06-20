注意了！中南部9縣市豪大雨特報　北東炎熱飆36度高溫

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氣象局說明，今日西南風持續影響，水氣進一步增多，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，其他地區為多雲到晴，午後宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
在溫度方面，中南部高溫在31、32度，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在33度以上，也容易有局部36度以上高溫，台東地區有焚風發生的機率，北部發生高溫的時間比較長，可能持續至下午3、4點仍有局部36度高溫，而且夜間仍感到悶熱。
此外，由於西南風偏強，苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有８到９級強陣風，大台北地區亦有較強陣風出現，請留意物品吹落，在外活動、用路行車及海邊活動請特別注意安全
同時，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為西南風且各地高溫炎熱，水平及垂直擴散條件佳，空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。
至於明日鋒面接近及西南風影響，苗栗以南地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。