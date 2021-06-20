台中葳格高中獲部核定雙語實驗班 學生雙軌升學不是夢

台灣將於2030年打造成雙語國家，葳格國際學校「超前部署」，創校以來，即落實堅實外語教學與前瞻科技軟實力。今年獲得教育部核定開設雙語實驗班，提供學生多元化教學資源，培育學生國內、國外雙軌升學實力，為學生邁入國際舞台，接軌世界紮根。





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葳格高中校長張祝芬表示，葳格國際學校始終以國際化為教育發展特色： 109年全校老師通過國際教育初階認證，各科課程規劃朝向國際趨勢，除行之有年的由外籍教師教授ESL課程，未來雙語實驗班成立後，高一至高三校定必修英文課程，將一律採取全英授課。





此外，新增體育、社會、化學探究實作課程，多元選修課程如科技英文、跨文化溝通、ESL咖啡館、英語聽講等課程，將由該科教師雙語授課，或輔以英文合格之教師協同教學，廣納國外策略聯盟大學合作，學生畢業時必須通過相關英文檢定，打造葳格成為台灣國際教育特色標竿。





▲葳格雙語實驗班成立後，高一至高三校定必修英文課程，將一律採取全英授課。（圖／葳格提供）

張祝芬強調，因應數位科技時代，國際教育興起線上學習風潮，葳格更大手筆擴建學校攝影棚、錄音室設備、線上直播系統、開放式多功能學習場域，未來因應教學趨勢應用於跨國視訊、文化交流、畢業典禮、成果展演等，創造擬真學習情境，提供學生展演舞台，藉此培養學生跨文化國際素養，接軌國際無障礙。





葳格K-12教育體系，始終朝向「國際化、科技化、全人化」三大特色發展，並以「培育具有國際動能素養的未來菁英」為願景。在全體同仁及師生努力下，不僅雙語教學成績受到家長肯定，又獲得教育部核定為發展雙語實驗班高中。張祝芬期許，未來將透過更豐富多元課程，加強國際教育的深度及廣度，培育學生雙軌升學競爭力，提早為學生成為國際菁英紮根。



