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中國工廠遭「拉閘限電」　南方五省至華中、內蒙電力吃緊

▲由於疫情後產業復甦工業用電量暴增，加上天氣炎熱民生用電量增加，中國南方五省面臨電力供應短缺的困境，華北、華中、內蒙也因為各種因素影響供電緊張。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於疫情後產業復甦工業用電量暴增，加上天氣炎熱民生用電量增加，中國南方五省面臨電力供應短缺的困境，華北、華中、內蒙也因為各種因素影響供電緊張。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-20 11:48:37

由於持續的高溫炎熱，加上工業用電量暴增ㄝ中國近期多地面臨缺電問題，特別是南方五省（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）因為用電需求增長，出現電力供應緊張的情況。其餘地區，華北、西北的供電充足，華北、華中、內蒙古已出現緊張，缺電問題導致廣東等地大規模「拉閘限電」工廠被迫停工。

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綜合中國媒體報導，新冠病毒（COVID-19）疫情趨緩，工廠相繼復工，加上近期天氣持續高溫南方五省的電力需求暴增，廣東、雲南出現電力供應緊張的問題。廣東電力很大部分仰賴雲南的水力發電，但5月以來雲南天氣高溫少雨尚未入汛，原本可以送至廣東的電力都留在了雲南。

廣東東莞市5月以來工廠陸續收到有關「錯峰用電」的通知，並開始進行「六停一」、「開五停二」或「開四停三」的限電模式，雖然東莞市拉閘限電，並沒有影響到工廠生產之外的日常用電。2020年底至2021年初，湖南、江西、浙江，等地區也傳出「有序用電」的限電措施，主因是北部天氣寒冷用電量增加，當時造成民眾許多不便，有些人不得不摸黑辦公、每天爬20層樓健身。沒想到了夏季又換成南部缺電，凸顯了中國電力供應上的嚴重問題。

▲近期中國大陸南方如湖南、浙江等數省分發出限電令，不少人也相當好奇原因為何。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年底至2021年初中國湖南、浙江等數省分發出限電令。（圖／美聯社／達志影像）
中媒報導提到，上次中國大規模拉閘用電為2004年，共24個省份受到影響，缺電高達5000萬千瓦。目前南方五省缺電除了天氣因素，還受到中澳關係惡化導致煤礦進口量下降等因素影響，中國煤價上漲至600元（人民幣）／噸，帶動火力發電成本提高。除了廣西、雲南等地，浙江、江蘇、山東、安徽等地也面臨供電緊張的困境。河北、山東、內蒙古西部、華中的供電偏向緊張，其中，華中地區用電緊張主要是湖南地區用電量高峰導致；考量到極端氣候影響，湖北、江西也可能出現電力短缺。

中國政府早前通過「十四五規劃」和2035年遠景目標綱要，目標在2030年達到「單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%」，十四五計劃沒有對碳排放總量提出要求，而是指出要「施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度」。

針對未來5年的電力結構發展，中國國家能源局預估，2030年的電力結構中將有大約45%的部分來自可再生能源，其中水電20%，光伏（太陽能）、風電等占比25%。但中國媒體指出，目前中國急需推動電力改革，當局對乾淨能源開發利用方面仍存在多種制約，水電站發展難度大，新能源開發缺乏整體性、「碎片化」的問題需要解決。

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