中國工廠遭「拉閘限電」　南方五省至華中、內蒙電力吃緊

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廣東東莞市5月以來工廠陸續收到有關「錯峰用電」的通知，並開始進行「六停一」、「開五停二」或「開四停三」的限電模式，雖然東莞市拉閘限電，並沒有影響到工廠生產之外的日常用電。2020年底至2021年初，湖南、江西、浙江，等地區也傳出「有序用電」的限電措施，主因是北部天氣寒冷用電量增加，當時造成民眾許多不便，有些人不得不摸黑辦公、每天爬20層樓健身。沒想到了夏季又換成南部缺電，凸顯了中國電力供應上的嚴重問題。
中媒報導提到，上次中國大規模拉閘用電為2004年，共24個省份受到影響，缺電高達5000萬千瓦。目前南方五省缺電除了天氣因素，還受到中澳關係惡化導致煤礦進口量下降等因素影響，中國煤價上漲至600元（人民幣）／噸，帶動火力發電成本提高。除了廣西、雲南等地，浙江、江蘇、山東、安徽等地也面臨供電緊張的困境。河北、山東、內蒙古西部、華中的供電偏向緊張，其中，華中地區用電緊張主要是湖南地區用電量高峰導致；考量到極端氣候影響，湖北、江西也可能出現電力短缺。
中國政府早前通過「十四五規劃」和2035年遠景目標綱要，目標在2030年達到「單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%」，十四五計劃沒有對碳排放總量提出要求，而是指出要「施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度」。
針對未來5年的電力結構發展，中國國家能源局預估，2030年的電力結構中將有大約45%的部分來自可再生能源，其中水電20%，光伏（太陽能）、風電等占比25%。但中國媒體指出，目前中國急需推動電力改革，當局對乾淨能源開發利用方面仍存在多種制約，水電站發展難度大，新能源開發缺乏整體性、「碎片化」的問題需要解決。