屏東縣長潘孟安冒雨視察疫苗施打站 秉持滴滴不浪費精神
屏東縣48個疫苗施打站自6月15日到19日，接種人數共29540人，其中80歲以上長者接種人數為14077人，21日起將進行第三梯次76歲以上長者的施打，縣長潘孟安今天冒著大雨巡視國境最南恆春半島各施打站，針對現場環境做一些滾動式調整，強調讓接種長輩安心，是這次的最高宗旨。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-20 16:30:00
潘孟安20日上午前往恆春國中、車城福安宮及海角最東邊的滿州鄉衛生所視察動線及施打狀況，長輩皆井然有序聽從醫護人員指示接種疫苗，座位也保持安全社交距離。
其中，滿州鄉衛生所護理師在戶外搭建的棚子下為長輩施打疫苗，潘孟安指示，近日天氣時晴時雨，將施打站改至衛生所室內施打會比較舒適且安全，並秉持著長輩不動醫護動的精神來服務長者。
因長輩通常較早起，所以早上施打的人數相對於下午多，潘孟安表示，疫苗一旦開封，必須在6小時內施打完畢，且每劑疫苗至少可以打到10人，但怕下午尾聲時來施打的長者人數不到十人，如果打開一劑疫苗來使用，可能會造成浪費。
潘孟安建議，盡量將長輩集中在同一時間來施打或者跟長者商量疫苗施打時間，甚至聯絡第一到三類人員施打，讓疫苗達到滴滴不浪費的精神。
6月21、23、24日起，將實施第三梯次施打，施打對象年齡則下修到76歲以上，其中22日因豪大雨特報停打一天，縣府已精準掌握長者各年齡層人數及名冊，提醒76歲以上長者及家屬可以做好準備，等村里長或村里幹事通知明確時間後，記得帶健保卡、身分證以及同意書，到各注射站或速打站報到施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。