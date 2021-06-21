特企／疫情退散！竹苗在地建商富廣團隊捐130萬助抗疫

全台疫情緊繃，竹苗地區因科技大廠移工爆發大規模群聚感染，使得疫情更加嚴峻。為幫助政府對抗疫情，長年深耕竹苗的在地建商富廣建築團隊，結合旗下富廣開發、捷笙建設、富洋建設、良岳營造、源富建設等，分別捐贈新竹縣政府100萬元、苗栗縣政府30萬元防疫基金，實現在地企業回饋社會的精神。





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富廣建築團隊自1991年成立源富建設以來，即長年深耕大新竹地區房地產市場，並於1997年創立甲級營造公司—良岳營造，提供「綠」住宅與商業建築之土木工程，以及建築工程總承包與營造專案管理服務，並於2003年成立富廣開發將事業版圖擴及北台灣、2011年成立捷笙建設，提供一條龍式的全方位不動產開發服務。





富廣建築團隊表示，富廣一直以來始終秉持著誠以待人的企業文化，更深知企業的成功取之於社會，當危難發生時就必須用之於社會，懷抱飲水思源與回饋的精神，才是企業長久經營的正道。有鑑於台灣本土疫情一發不可收拾，甚至擴散到竹苗，公司便立即決定出資捐助抗疫。





富廣強調，捐錢只是民間企業能力所及的棉薄之力，最辛苦的還是第一線的防疫人員，不眠不休為全體市民健康防護打拼，但希望透過捐贈防疫基金的方式，協助政府挹注更多的人力、物力，並添購足夠的防疫物資，也期盼能藉此拋磗引玉，有更多企業或建築業者能一同響應，支持縣府共度疫情。





此外，受到疫情的影響，全台原本就面臨很嚴重的缺工問題，最近這一波疫情爆發，更導致基層勞力短缺及建材供給困難，每一個工地都碰到同樣的問題。為降低疫情衝擊，富廣也決定將原來的推案順延，未來預計將在竹東及竹南地區陸續推出新案，持續提供好的產品給消費者。



