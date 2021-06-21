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特企／疫情退散！竹苗在地建商富廣團隊捐130萬助抗疫

▲富廣建築團隊17日捐贈竹縣、苗縣防疫基金共130萬元。（圖／資料照片）
▲富廣建築團隊17日捐贈竹縣、苗縣防疫基金共130萬元。（圖／資料照片）

本報訊

2021-06-21 12:50:19

全台疫情緊繃，竹苗地區因科技大廠移工爆發大規模群聚感染，使得疫情更加嚴峻。為幫助政府對抗疫情，長年深耕竹苗的在地建商富廣建築團隊，結合旗下富廣開發、捷笙建設、富洋建設、良岳營造、源富建設等，分別捐贈新竹縣政府100萬元、苗栗縣政府30萬元防疫基金，實現在地企業回饋社會的精神。

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富廣建築團隊自1991年成立源富建設以來，即長年深耕大新竹地區房地產市場，並於1997年創立甲級營造公司—良岳營造，提供「綠」住宅與商業建築之土木工程，以及建築工程總承包與營造專案管理服務，並於2003年成立富廣開發將事業版圖擴及北台灣、2011年成立捷笙建設，提供一條龍式的全方位不動產開發服務。

富廣建築團隊表示，富廣一直以來始終秉持著誠以待人的企業文化，更深知企業的成功取之於社會，當危難發生時就必須用之於社會，懷抱飲水思源與回饋的精神，才是企業長久經營的正道。有鑑於台灣本土疫情一發不可收拾，甚至擴散到竹苗，公司便立即決定出資捐助抗疫。

富廣強調，捐錢只是民間企業能力所及的棉薄之力，最辛苦的還是第一線的防疫人員，不眠不休為全體市民健康防護打拼，但希望透過捐贈防疫基金的方式，協助政府挹注更多的人力、物力，並添購足夠的防疫物資，也期盼能藉此拋磗引玉，有更多企業或建築業者能一同響應，支持縣府共度疫情。

此外，受到疫情的影響，全台原本就面臨很嚴重的缺工問題，最近這一波疫情爆發，更導致基層勞力短缺及建材供給困難，每一個工地都碰到同樣的問題。為降低疫情衝擊，富廣也決定將原來的推案順延，未來預計將在竹東及竹南地區陸續推出新案，持續提供好的產品給消費者。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
73.87%26.13%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.95%54.05%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
66.58%33.42%
2021-06-20-2021-06-23
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