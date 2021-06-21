苗栗電子廠群聚471確診！指揮中心：不影響社區、近清零
苗栗電子廠群聚感染事件，影響地方疫情發展，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今（21）天表示，前進指揮所6/4成立，至今成立第18天，總共追蹤8家工廠，目前共有471位確診，其中本籍71人(佔比15%)，外籍400人(佔比85%)。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-21 14:30:02
確診分佈K廠342人、A廠83人、G廠22人、F廠17人、其他廠5位以下，總共追蹤工廠員工篩檢共26250人次。
王必勝強調，目前情況已獲得控制正進逐步復原，對社區影響很低，目前竹南社區快篩站，19天共篩檢約3400人，3人確診，陽性率0.09％。
針對工廠相關人員，王必勝強調，確診人數已接近清零（K廠6/18低風險移工736人PCR全部陰性、6/19熱區本籍員工2220人PCR全部陰性、A廠 6/16員工PCR篩檢800人全部陰性、F廠 6/17員工 PCR 篩檢354人全部陰性）。
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