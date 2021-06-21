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苗栗電子廠群聚471確診！指揮中心：不影響社區、近清零

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-21 14:30:02

苗栗電子廠群聚感染事件，影響地方疫情發展，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今（21）天表示，前進指揮所6/4成立，至今成立第18天，總共追蹤8家工廠，目前共有471位確診，其中本籍71人(佔比15%)，外籍400人(佔比85%)。

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確診分佈K廠342人、A廠83人、G廠22人、F廠17人、其他廠5位以下，總共追蹤工廠員工篩檢共26250人次。

王必勝強調，目前情況已獲得控制正進逐步復原，對社區影響很低，目前竹南社區快篩站，19天共篩檢約3400人，3人確診，陽性率0.09％。

針對工廠相關人員，王必勝強調，確診人數已接近清零（K廠6/18低風險移工736人PCR全部陰性、6/19熱區本籍員工2220人PCR全部陰性、A廠 6/16員工PCR篩檢800人全部陰性、F廠 6/17員工 PCR 篩檢354人全部陰性）。

▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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