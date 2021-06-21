48人確診、3人死亡！士林長照機構疑隱匿？陳時中緩頰
指揮官陳時中表示，疫調是地方衛生局的一個職責，有案例出來就要去做相關疫調，沒有辦法講機構去隱匿，有病人出來就是有，該匡列就匡列。針對士林長照機構出現群聚，陳時中提到，後來其實衛生局在6/14有進去開始有作為，後來有相關醫院進去做全面採檢。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-21 14:55:48｜2021-06-21 15:00:30
針對外界質疑機構隱匿，陳時中也幫忙緩頰，他認為前面開始有案例出現後，機構判定風險區域處理足以因應，第一個時間判定認為相關群聚可能性低，後來才發現不是他本來設定的情況，導致發生比較多人的群聚。陳時中強調，一直等到開始有案例出來後，機構也確實請醫院進到裡面做全面採檢，因此陳強調，不會說機構是隱匿，機構負責人沒有隱匿問題。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，士林這間護理之家，累計有48名陽性個案，工作16名、住民32人，其中有3位列在北市新確診個案中，其中有三位高齡住民死亡，目前機構全面清空，會繼續隔離跟相關採檢，希望控制住後續傳播。
另外針對北農感染狀況，陳時中也強調，地方事務地方最清楚，怎樣讓我們市場裡面未來能夠進入安全區域，畢竟人民以食為天，市場停頓會造成很多問題，陳強調，認為根據實際需要必須降載，比如建議減少一天交易，看讓群聚情況變少等。
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