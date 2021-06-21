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48人確診、3人死亡！士林長照機構疑隱匿？陳時中緩頰

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-21 14:55:48｜2021-06-21 15:00:30

指揮官陳時中表示，疫調是地方衛生局的一個職責，有案例出來就要去做相關疫調，沒有辦法講機構去隱匿，有病人出來就是有，該匡列就匡列。針對士林長照機構出現群聚，陳時中提到，後來其實衛生局在6/14有進去開始有作為，後來有相關醫院進去做全面採檢。

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針對外界質疑機構隱匿，陳時中也幫忙緩頰，他認為前面開始有案例出現後，機構判定風險區域處理足以因應，第一個時間判定認為相關群聚可能性低，後來才發現不是他本來設定的情況，導致發生比較多人的群聚。陳時中強調，一直等到開始有案例出來後，機構也確實請醫院進到裡面做全面採檢，因此陳強調，不會說機構是隱匿，機構負責人沒有隱匿問題。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，士林這間護理之家，累計有48名陽性個案，工作16名、住民32人，其中有3位列在北市新確診個案中，其中有三位高齡住民死亡，目前機構全面清空，會繼續隔離跟相關採檢，希望控制住後續傳播。

另外針對北農感染狀況，陳時中也強調，地方事務地方最清楚，怎樣讓我們市場裡面未來能夠進入安全區域，畢竟人民以食為天，市場停頓會造成很多問題，陳強調，認為根據實際需要必須降載，比如建議減少一天交易，看讓群聚情況變少等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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