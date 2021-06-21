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會希望「628解封」嗎？眾答案一面倒：不要完全沒條件解

▲昨（20）日是本土疫情爆發以來，新增確診數最低的一天，引發各界討論是否有解封的可能性，就有網友好奇「大家會希望6/28解封嗎？」（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲昨（20）日是本土疫情爆發以來，新增確診數最低的一天，引發各界討論是否有解封的可能性，就有網友好奇「大家會希望6/28解封嗎？」（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 12:46:08

昨（20）日新增107例本土確診，是本土疫情爆發以來，新增確診數最低的一天，因此引發外界討論是否有解封的可能性。就有網友擔心，解封後可能讓疫情再升溫，但不能出門又很悶，於是他好奇問「大家會希望6/28解封嗎？」貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《PTT》表示，最近疫情開始趨緩了，但每天確診數仍處於破百的情況，因此他認為28日後，應該還是要繼續維持三級警戒。矛盾的是，他擔心解封會讓疫情再升溫，但一想到不能出去玩，就讓他忍不住直呼「真的好悶」，最後好奇問「不曉得大家怎麼看，會希望6/28解封嗎？」

▲許多網友都認為，要自主性地繼續待在家，深怕疫情再次升溫。（示意圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲許多網友都認為，要自主性地繼續待在家，深怕疫情再次升溫。（示意圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
許多網友都會想自主性地繼續待在家，「太快了，不能解！國外就是這樣一直又升高」、「解封肯定確診爆表，很恐怖」、「百例沒資格解封吧」、「覺得不要急比較好」、「先不要，台灣人很健忘，過得太爽疫情會大反撲」、「不要完全沒條件的解，不然一堆人已經蠢蠢欲動要出門玩」、「太快了，肯定二次爆發」、「很怕一解就爆，最近趨緩有些人已經忍不住要串門子了」。

不過，也有不少人提到，「希望能撐到65歲以上半數打過疫苗，或者單一縣市確診數10例以下。不過很多餐飲業大概撐不到那時候」、「希望啊，餐廳都快倒了」、「不解封很多店要倒了」、「很多人因為三級已經一個月沒收入了，甚至不斷賠錢，能果斷說不要解封的人真的很幸福，要不要解真的很兩難」、「兩難啊，很多店家快撐不下去」。

針對「連日確診人數下降，是否考慮解封？」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾回應，目前還是以全國一致方向來走，並沒有朝著縣市各自解封的方向，未來會以能夠維持社交距離、口罩戴好的場域等，用中高風險、高風險強度區隔，低風險區域可能要求強度低一點，希望民眾能做好戴口罩、社交距離確保等防疫原則。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
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您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.95%54.05%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
66.58%33.42%
2021-06-20-2021-06-23
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