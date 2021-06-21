會希望「628解封」嗎？眾答案一面倒：不要完全沒條件解

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許多網友都會想自主性地繼續待在家，「太快了，不能解！國外就是這樣一直又升高」、「解封肯定確診爆表，很恐怖」、「百例沒資格解封吧」、「覺得不要急比較好」、「先不要，台灣人很健忘，過得太爽疫情會大反撲」、「不要完全沒條件的解，不然一堆人已經蠢蠢欲動要出門玩」、「太快了，肯定二次爆發」、「很怕一解就爆，最近趨緩有些人已經忍不住要串門子了」。
不過，也有不少人提到，「希望能撐到65歲以上半數打過疫苗，或者單一縣市確診數10例以下。不過很多餐飲業大概撐不到那時候」、「希望啊，餐廳都快倒了」、「不解封很多店要倒了」、「很多人因為三級已經一個月沒收入了，甚至不斷賠錢，能果斷說不要解封的人真的很幸福，要不要解真的很兩難」、「兩難啊，很多店家快撐不下去」。
針對「連日確診人數下降，是否考慮解封？」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾回應，目前還是以全國一致方向來走，並沒有朝著縣市各自解封的方向，未來會以能夠維持社交距離、口罩戴好的場域等，用中高風險、高風險強度區隔，低風險區域可能要求強度低一點，希望民眾能做好戴口罩、社交距離確保等防疫原則。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。