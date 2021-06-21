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中國「GDP引擎」廣東被斷電　日媒：又擾亂全球供應鏈

▲中國廣東省及其他南方省份近期因為電力短缺被迫限電，廣東省深圳市是許多中國企業總部的所在地，不少跨國公司也在深圳設點，日媒擔憂長期限電會帶來全球範圍的影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國廣東省及其他南方省份近期因為電力短缺被迫限電，廣東省深圳市是許多中國企業總部的所在地，不少跨國公司也在深圳設點，日媒擔憂長期限電會帶來全球範圍的影響。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-21 12:32:27

中國廣東省先前傳出台山核電站燃料棒破損，可能存在核外洩的風險，近日南方五省又因為電力供應吃緊，工廠被迫斷電停工。《日經亞洲》注意到，每年的GDP佔全中國10%的「GDP引擎」廣東省，現今面臨降雨不足、煤炭價格上漲和內陸工業的競爭，供應鏈穩定性令人擔憂。

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《日經亞洲》今（21）日報導，不只是製造業工廠，一些企業辦公室也受到了波及。廣東當地一家日本金屬供應廠商，在限電令實施後不得不重新安排工作時程，除此之外，美國日用品公司寶潔（Procter & Gamble）、日本攝影器材公司佳能（Canon）、德國福斯汽車（Volkswagen）以及日本三大汽車品牌都在擔憂限電對產業鍊可能帶來的影響。日本本田（Honda）就認為，目前每週停電2次還算能夠應付，但如果廣東省長期限電很可能導致延遲交貨，甚至打亂全球供應鏈。

報導提到中國國家發展和改革委員會上週四（17）承認，廣東在內的南方五省面臨供電短缺問題，主要是因為夏季高溫導致民生用電量增加，工業用電也因為疫情後復工增長。中國南方電網表示，1至5月以來南方的用電量較去年同期增加23.2%，比全國增長水平多了5.5%。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近期新冠疫情趨緩，社會經濟活動復甦，帶動用電量上升。（圖／美聯社／達志影像）
目前在強制限電的情況下，公司行號只能用有限的電量維持基本運作，如果超出限額就會延長被斷電的時間。日媒報導指出，缺電對廣東這個「GDP引擎」來說真的是太傷了，當地擁有約1億1521萬人口，佔全中國約8%，深圳市為中國的科技中心，科技公司如華為、騰訊，汽車製造商如比亞迪（BYD）、家電製造商美的集團等公司總部皆設置在當地。

中國當局將缺電的問題歸咎於乾旱和夏季用電增加，《日經亞洲》引述中國官方數據，今年1至4月初廣東的降水量僅去年的49%，平均溫度上升2.2度。同時煤炭價格上漲，6月初已經漲至每噸約878元人民幣，較同期高出70%。煤價上漲的原因除了近期中國與煤炭輸出國澳洲的關係緊張之外，中國政府對環境保護的政策以及打擊煤業貪腐的行動，也導致煤炭產量下降。

▲中國近期因為年輕人就業觀念轉變加上人口紅利減少，導致不少製造業招不到工人。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國廣東日前傳出多家工廠遭到限電，引起外界關注對全球供應鏈的影響。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
廣東省大約30%的電力來自雲南或其他省份的供電盈餘，然而近年雲南鋁業及其他能源密集型產業蓬勃發展，電力不像以前那麼充裕，加上今年缺水，水力發電量不足，導致雲南也無電可送。

《日經亞洲》評論，雖然中國正在努力建設更多的核能發電廠，緩解國內缺電的問題，但國際能源署統計，火力發電佔中國發電量60%，水力發電約佔20%，核能發電的比例不到5%。而且最近美國《CNN》披露，廣東台山核電站有輻射外洩的風險，如何解決電力短缺成為中國經濟發展的重要議題。

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