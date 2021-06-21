中國「GDP引擎」廣東被斷電　日媒：又擾亂全球供應鏈

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到中國國家發展和改革委員會上週四（17）承認，廣東在內的南方五省面臨供電短缺問題，主要是因為夏季高溫導致民生用電量增加，工業用電也因為疫情後復工增長。中國南方電網表示，1至5月以來南方的用電量較去年同期增加23.2%，比全國增長水平多了5.5%。
目前在強制限電的情況下，公司行號只能用有限的電量維持基本運作，如果超出限額就會延長被斷電的時間。日媒報導指出，缺電對廣東這個「GDP引擎」來說真的是太傷了，當地擁有約1億1521萬人口，佔全中國約8%，深圳市為中國的科技中心，科技公司如華為、騰訊，汽車製造商如比亞迪（BYD）、家電製造商美的集團等公司總部皆設置在當地。
中國當局將缺電的問題歸咎於乾旱和夏季用電增加，《日經亞洲》引述中國官方數據，今年1至4月初廣東的降水量僅去年的49%，平均溫度上升2.2度。同時煤炭價格上漲，6月初已經漲至每噸約878元人民幣，較同期高出70%。煤價上漲的原因除了近期中國與煤炭輸出國澳洲的關係緊張之外，中國政府對環境保護的政策以及打擊煤業貪腐的行動，也導致煤炭產量下降。
廣東省大約30%的電力來自雲南或其他省份的供電盈餘，然而近年雲南鋁業及其他能源密集型產業蓬勃發展，電力不像以前那麼充裕，加上今年缺水，水力發電量不足，導致雲南也無電可送。
《日經亞洲》評論，雖然中國正在努力建設更多的核能發電廠，緩解國內缺電的問題，但國際能源署統計，火力發電佔中國發電量60%，水力發電約佔20%，核能發電的比例不到5%。而且最近美國《CNN》披露，廣東台山核電站有輻射外洩的風險，如何解決電力短缺成為中國經濟發展的重要議題。