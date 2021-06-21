內政部：6月暫停徵集役男　入營時間擬延到7月

（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部今天說，疫情三級警戒，已全面暫停6月份役男徵兵體檢及替代役徵集入營，4065名役男受影響，目前暫定延到7月後陸續徵集，實際入營時間將視疫情而定，再另行通知。





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內政部上午表示，全國疫情警戒第三級，為避免疫情擴散，日前已全面暫停6月份役男徵兵體檢、複檢，及軍種兵科抽籤、替代役徵集入營，並與國防部協調暫停常備兵役軍事訓練徵集。





內政部說，6月份除對尚未入營役男暫停徵集外，成功嶺替代役訓練班方面，也針對疫情熱區收假役男規劃區隔空間，並禁止室內5人及室外10人聚會，落實分散就寢、餐廳加裝防疫隔板，且採分批分流用餐。役男如與確診者足跡有重疊者，則安置在自主健康管理中隊，定時針對健康狀況進行關懷監測。





替代役管理方面，內政部表示，役政署已通知各服勤單位，得依實際防疫需要、役男勤務特性等，對於核假、服勤、備勤等規定，因應疫情做彈性調整。





內政部指出，待解除三級警戒疫情趨緩後，將陸續通知役男入營，應徵役男報到入營應佩戴口罩，如果額溫達37度以上，或有咳嗽、流鼻水、鼻塞、呼吸困難或急促、腹瀉、倦怠、四肢無力、嗅覺或味覺異常等任一症狀，就停止輸送入營，營區內嚴格要求落實各項防疫工作。





內政部強調，役男是國家重要資源，為配合中央防疫措施避免群聚，徵兵處理程序以役男安全及防疫優先為首要工作，並將視疫情狀況，滾動檢討調整辦理期程、地點及加強防疫相關工作。（編輯：謝佳珍）1100621



