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北農4千人先打疫苗？　陳時中：不反對但有提醒事項

▲中央流行疫情指揮中心21日針對疫報做出說明。圖為北農臉書現場清潔消毒照片（圖／北農臉書）
▲中央流行疫情指揮中心21日針對疫報做出說明。圖為北農臉書現場清潔消毒照片（圖／北農臉書）

記者許家禎／台北報導

2021-06-21 14:44:08｜2021-06-21 15:17:10

針對北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲傾向要針對北農相關4000人施打疫苗，為此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日指出，不反對，對於熱區都有加發疫苗，但要提醒打疫苗是預防，不是治療的藥物，因為疫苗要施打後兩週到四週才有保護力，但確實可以讓大家安心過一段時間。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日指出，針對北農4000人施打疫苗，他不反對，也會對北市加發疫苗相信會做妥適的分配，但是要提醒打疫苗是預防，產生效果至少要兩週到四週才有保護力，它不是治療的藥物，不能拿來現階段控制疫情，但施打疫苗確實可以讓大家安心過一段時間，對疫情有幫助。

但陳時中認為，還是要篩檢匡列相關疫調，這部分一定要確實落實，尤其也成立前進指揮所，今早有看到相關作為都已經開始，北市醫療資源也最豐富，相信他們會妥善處理這件事情。

陳時中強調，昨天醫療應變組副組長王必勝與兩位防疫醫師都有跟北市府討論、交換意見，最後決定北市設前進指揮所，北市醫療資源公衛能力在台灣數一數二，中央跟地方維持高度合作，相信情況會越來越好。

另外他也希望北農市場未來能盡快進入安全區域，畢竟人民以食為天，市場停頓會造成很多問題，認為在裡面根據實際需要，有必要降載也要做，比如建議減少一天交易，讓群聚情況變少，但他尊重現在北市府的判斷，相信都會做最好的安排。

而媒體詢問，有沒有機會提前解封?陳時中表示，整體疫情是穩定中朝向比較好方向前進，但還是要靠所謂公共衛生相關防疫一定要確實持續落實，而各部會也有一直在評估，但現階段對於何時解封不多做預測，現在就是先顧好，一切防疫先顧好再說。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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