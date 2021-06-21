北農4千人先打疫苗？　陳時中：不反對但有提醒事項

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但陳時中認為，還是要篩檢匡列相關疫調，這部分一定要確實落實，尤其也成立前進指揮所，今早有看到相關作為都已經開始，北市醫療資源也最豐富，相信他們會妥善處理這件事情。
陳時中強調，昨天醫療應變組副組長王必勝與兩位防疫醫師都有跟北市府討論、交換意見，最後決定北市設前進指揮所，北市醫療資源公衛能力在台灣數一數二，中央跟地方維持高度合作，相信情況會越來越好。
另外他也希望北農市場未來能盡快進入安全區域，畢竟人民以食為天，市場停頓會造成很多問題，認為在裡面根據實際需要，有必要降載也要做，比如建議減少一天交易，讓群聚情況變少，但他尊重現在北市府的判斷，相信都會做最好的安排。
而媒體詢問，有沒有機會提前解封?陳時中表示，整體疫情是穩定中朝向比較好方向前進，但還是要靠所謂公共衛生相關防疫一定要確實持續落實，而各部會也有一直在評估，但現階段對於何時解封不多做預測，現在就是先顧好，一切防疫先顧好再說。
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