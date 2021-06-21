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《財富老司機》疫情下的創業契機　應先檢視需求面

▲《財富老司機》本集兩位主持人將討論創業具備的心理建設以及正確心態，分享給觀眾們。
▲《財富老司機》本集兩位主持人將討論創業具備的心理建設以及正確心態，分享給觀眾們。

財經生活中心/綜合報導

2021-06-21 21:00:00

《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》因應疫情，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，談論疫情底下種種經濟概況，上一集針對疫情衝擊之下失業的問題，關於轉換跑道「關機思考」的必要性，而本集兩位主持人將討論創業具備的心理建設以及正確心態，用自身經驗分享給觀眾們。

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黃群仁指出，疫情的期間，很多人都是被迫失業，那在轉換工作的時候，一定有創業這條選項，他認為，創業這件事情需要有一些方法論，要先談動機計算、最後才決定要不要創業，因為現在要創業很簡單，你只要有人再加上有產品能夠銷售出去，基本上就一定是創業，已經是一個企業的型態，現在目前在網路上隨時都可以做，簡而言之就是「機會，不是創業的唯一要素，還要有動機！」

他進一步提到，創業絕對不是上班族的升級版那麼簡單，有些時候風險要來全扛的時候，如果沒有思考過扛不扛的住，就會出現更大的問題，最後變成你覺得本來應該上天堂，實際上創業後，反而跑到另外一個地獄去。根據中華徵信統計來看，5年內有繳營業綜合所得稅的公司，大概有15%到20%，非常符合「二八法則」(柏拉圖法則)，就是如果只有20%的成功率，那你要不要拼，如果要全力一搏，那就要回到一直不斷強調的，創業不是你看到一個機會，就覺得他無比厲害，創業還必須要看你，現在目前的動機，為什麼要創業？

而創業大略可分為三種情境，黃群仁指出，有一種創業的方式是因為你沒有工作，必須要賺錢，是沒有選擇才去做。第二種創業方式是，自己有技術，並且覺得上班族做了十年、十五年，技術很純熟，也受到客戶青睞，覺得有足夠的部分可以從員工升級變成老闆，最後就是在做投資的時候，特別喜歡發現有人看見了趨勢，看見了未來的技術，然後他組了一個團隊，可以全心熱情的來做創業。

彭懷恩歸納，人們常常會想說，我有一個新產品、一個新技術、一個新的服務能供給這個市場，但其實該思考的應該是，需求面大於供給面，就是日常有需求，你再去供給會比較容易成功，像是風雲論壇時期，是辦在大家對政治資訊很渴望的時候，對於內容的需求；以及自己開了全台北第一家提供無線上網的咖啡店，而且位置設在光華商場附近，都是有計畫性地將需求面放大。最後，兩位主持人給出結論，現在疫情期間，想要去創業不是不行，但是一定要回頭檢視自己創業的充分的條件是否滿足，才去做決定。

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