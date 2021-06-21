疫苗接種「譯」起來　屏東縣75至79歲長者即日起開打

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縣長潘孟安表示，由於接下來都可能是天候不穩定的豪大雨天氣，因此，在評估這幾天的施打量推估疫苗存量後，決定自即日起為75歲以上、及原住民65歲以上長者實施疫苗接種作業，請長者如果今日有空就可以前往注射站，但還是要不趕不急，安全第一；另外，在5月9日前已經完成第一劑AZ疫苗施打者，也同步開放施打第二劑。
縣府自創的屏東貼心服務模式，21日再出現新的暖心作為，位於內埔國小的注射站，有長者事先申請府內手語服務，他從下車接引到服務台報到，一直到疫苗施打、衛教，全程都有手語老師翻譯，讓整個施打任務順利完成，不但長者開心致謝，在場其他民眾看見有手語老師在現場幫忙翻譯溝通，紛紛驚訝表示，原來屏東貼心，無所不在。
屏東縣政府社會處身心障礙福利科表示，只要領有身心障礙證明之聽語障者(含外縣市)、合併聽語障之多重障礙者、或各機關、團體需要服務聽語障朋友時，都能免費申請手語翻譯服務。請於1日前提出申請，請洽：08-7372174，歡迎有需要民眾可以多加利用。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。