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疫苗接種「譯」起來　屏東縣75至79歲長者即日起開打

▲今天內埔國小的注射站，有長者事先申請府內手語服務，他從下車接引到服務台報到，一直到疫苗施打、衛教，全程都有手語老師翻譯。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.21）
▲今天內埔國小的注射站，有長者事先申請府內手語服務，他從下車接引到服務台報到，一直到疫苗施打、衛教，全程都有手語老師翻譯。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.21）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-21 16:43:29

屏東縣80歲以上長者施打率已達到48%，評估近日疫苗施打狀況及餘量後，今日中午緊急宣布，即日起將長者第三階段施打年齡下修到75歲以上，併同原住民65歲以上長者，及5月9日前完成第一劑施打者，都可以施打疫苗，人數達2萬8000餘人，縣府表示，目前除針對行動不便長輩推出貼心服務免費接送外，也提供瘖啞人士手語老師翻譯翻譯服務。

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▲屏東貼心服務模式提供手語老師翻譯，在場其他民眾看見有手語老師在現場幫忙翻譯溝通，紛紛驚訝表示，原來屏東貼心，無所不在。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東貼心服務模式提供手語老師翻譯，在場其他民眾看見有手語老師在現場幫忙翻譯溝通，紛紛驚訝表示，原來屏東貼心，無所不在。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.21）
縣長潘孟安表示，由於接下來都可能是天候不穩定的豪大雨天氣，因此，在評估這幾天的施打量推估疫苗存量後，決定自即日起為75歲以上、及原住民65歲以上長者實施疫苗接種作業，請長者如果今日有空就可以前往注射站，但還是要不趕不急，安全第一；另外，在5月9日前已經完成第一劑AZ疫苗施打者，也同步開放施打第二劑。

縣府自創的屏東貼心服務模式，21日再出現新的暖心作為，位於內埔國小的注射站，有長者事先申請府內手語服務，他從下車接引到服務台報到，一直到疫苗施打、衛教，全程都有手語老師翻譯，讓整個施打任務順利完成，不但長者開心致謝，在場其他民眾看見有手語老師在現場幫忙翻譯溝通，紛紛驚訝表示，原來屏東貼心，無所不在。

屏東縣政府社會處身心障礙福利科表示，只要領有身心障礙證明之聽語障者(含外縣市)、合併聽語障之多重障礙者、或各機關、團體需要服務聽語障朋友時，都能免費申請手語翻譯服務。請於1日前提出申請，請洽：08-7372174，歡迎有需要民眾可以多加利用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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是，沒有感受到中央超前部屬
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