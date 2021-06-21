新冠疫苗上路時間短　各國加緊研討疫苗傷害賠償機制

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英國政府早前將新冠疫苗納入1979年立法的「疫苗損害賠償計畫」，向因嚴重副作用而致殘的受害者提供一次性賠償，最高為12萬英鎊（計入通貨膨脹大約是現今的47萬英鎊）。但受害者想要獲賠，必須要證明致殘60%的原因是疫苗接種，由於疫情大流行造成的種種不便，這樣的限制讓許多受害民眾難以尋求幫助。
英國《鏡報》上週一（14）報導，32歲的賴特（Stephen Wright）於1月16日接種AZ疫苗，10天後死於血栓所致的腦中風，英國目前有66人死於類似的罕見綜合症。賴特的遺孀夏洛特（Charlotte Wright）表示，目前英國政府的索賠機制仍有待改善，她已發起連署希望下議院能夠聽到民意、正視相關問題。
美國目前有兩個機制可以協助疫苗傷害受害者尋求補償，但目前只有「對策傷害補償計畫」（CICP）開放接種新冠疫苗引發不良反應的民眾申請。然而，CICP基本上不會提供直接的金錢補償，只有8%的人能夠獲賠，且不提供律師、無法上訴，受害者缺乏法律體系的保障。
另一個機制則是美國根據1986年的《全國兒童疫苗傷害法》（National Childhood Vaccine Injury Act，NCVIA）設立的「國家疫苗傷害賠償計劃」（VICP），然而VICP則尚未納入新冠疫苗，目前一些地方政府、團體和律師事務所正在推動美國聯邦將新冠疫苗納入VICP。
VICP相較於CICP，受害者能夠有機會透過法院爭取補償，《彭博社》3月報導提到，VICP專注針對兒童、孕婦的疫苗，如果新冠疫苗被批准適用於16歲以下的族群，就有望被納入賠償機制。美國FDA上個月宣布輝瑞疫苗對12至15歲的未成年人安全有效，一些州也開始提供青少年接種。
VICP的「Q&A」中提到，根據《公共緊急事態準備法》（Public Readiness and Emergency Preparedness Act）獲得緊急使用授權（EUA）的醫藥品透過CICP提供福利，針對新冠肺炎防治對策，涵蓋的範圍包括抗病毒藥物、醫療設備、疫苗，這些產品必須是經過政府認證合格、給予EUA的醫療用品。
美國兩黨代表組成的小組6月10日提出一項法案，要求加快VICP納入新疫苗所需的時程；將索賠的訴訟時效從3年延至5年；增加更多法官負責審理訴訟，以加快受害者索賠；上調受害者賠償金額；擴大VICP涵蓋的疫苗類型，包括針對兒童的疫苗。
根據VICP官網，目前該機制納入的疫苗包括白喉疫苗、B型流感疫苗、A、B型肝炎疫苗、子宮頸癌疫苗、流感疫苗、麻疹疫苗、腦膜炎疫苗、破傷風疫苗、水痘疫苗等。若要納入新的疫苗，必須要交給疾控中心（CDC）提出建議，經聯邦政府徵稅，由衛生與公共服務部長核准。
美國賓州一家專門負責疫苗傷害索賠訴訟案件的法律事務所MCT（Maglio Christopher & Toale）建議，若在接種疫苗後出現不良反應，應透過政府的疫苗不量事件報告系統（VAERS）提交報告，並保存備份，確保未來向VICP索賠時有足夠的證據資料。
加拿大之前是七大工業國家組織（G7）中，唯一一個不承擔所有責任傷害、不用保護疫苗廠商遭受訴訟的國家，但為了順利採購新冠疫苗，加拿大同意建立全國補償計畫的合約，才順利取得新冠疫苗。
加拿大中央在各界的敦促下，於6月初發布有關接種疫苗副作用的相關補償標準，開放民眾提出疫苗傷害補償申請。該補償機制除了賠償當事人，受害者的家屬也會獲得經濟援助，包括收入補助、傷害支付以及死亡撫恤金、喪葬費用。至上週結束，加拿大累計76人在接種疫苗後死亡，但只有4人被認爲與AZ疫苗引起的血栓不良反應相關，相關索賠申請正在審理中。
《加拿大廣播公司》（CBC）報導，加拿大聯邦政府今年開始推動疫苗接種計畫，數百萬個接種者中，引發嚴重副作用的個案十分罕見。個人若要申請相關賠償，必須要接種「衛生部批准」的疫苗（包括輝瑞、莫德納、AZ，和加拿大委託印度血清研究所製造的AZ疫苗COVISHIELD版本），並被診斷為「嚴重和永久性的損傷」（serious and permanent injury）。
加拿大衛生部（PHAC）表示，該計畫參考1980年代魁北克省的相關政策，新的補償計畫涵蓋的不只是新冠疫苗，其他各類疫苗也被納入中。格蘭特‧桑頓國際有限公司（RCGT）作為第三方簽約，根據政府制定的標準和索賠機制進行管理與裁決。
加拿大補償計畫官網顯示，補償申請將由醫學專家逐案調查，身「永久性傷害」代表「可能需要親自住院或延長現有住院時間的嚴重、危及生命或改變生命的傷害，以及導致持續或嚴重的殘疾或無能力；或導致先天性畸形與死亡。」
此外，對於接種流感疫苗常見的副作用「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS）有加拿大部分省份提出對出現相關症狀者提供12萬加元左右的補償，因接種新冠疫苗引發血栓而死亡的可以獲得近25萬加元的補償。
根據加拿大政府追蹤網站，至上週五（18）已經施打逾2815.6萬劑疫苗，共收到7048起接種後不良反應，其中5843件為輕微不良反應，1565件為嚴重不良反應，佔整體接種量的0.006%。到目前為止，並未發現任何mRNA疫苗與心肌炎、心包炎相關的證據。
丹麥是少數開始賠償接種後出現嚴重副作用的國家，患者賠償委員會（Patienterstatningen）5月底證實，一名來自大哥本哈根地區的30歲女性，1月接種AZ疫苗後於大腦、肝臟出現血栓。
丹麥賠償機構認為，她的血栓與疫苗接種有關，如果在血栓痊癒後出現長期認知損傷，賠償金額可能高達數十萬克朗。目前，丹麥賠償委員會正在審理158項與新冠疫苗相關的不良反應索賠案，其中115件與AZ疫苗有關，38件與輝瑞疫苗有關、5件為莫德納疫苗。
世界衛生組織（WHO）早前於2月宣布，安達保險（Chubb）合作，推出為符合條件的個人提供新冠疫苗接種傷害的賠償計畫，希望建立一個便利的平台，讓透過COVAX取得疫苗的國家、個人能透過公平透明的機制索賠，WHO預計索賠計畫將運作至2022年6月30日。
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