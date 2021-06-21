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立院紓困商總7大建言受採納　籲還有9大孤兒「慘」業待救

▲商總理事長許舒博指出，立院紓困4.0預算案中，商總有7大建言受採納，但他呼籲還有9大孤兒「慘」業待救。（圖／記者許家禎攝，資料照）
▲商總理事長許舒博指出，立院紓困4.0預算案中，商總有7大建言受採納，但他呼籲還有9大孤兒「慘」業待救。（圖／記者許家禎攝，資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-06-21 17:50:15

立法院院會於上週五三讀「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算案」，全國商業總會紓困4.0產業七大建言計有82項納入立法院決議，理事長許舒博今（21）日除籲請各部會要盡快讓紓困方案上路，為產業裝葉克膜救命外，同時提醒還有移民、室內設計、就服、中藥等九大「慘」業孤兒亟待救援。

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全國商業總會理事長許舒博指出，台灣疫情自5月中爆發以來，全國迅速進入三級警戒，重創服務產業，商總隨即展開會員產業調查，趕在立法院審議紓困4.0方案前夕，將普查意見火速送進行政院和立法院，並於6月8日召開記者會中，提出七大建言。

經審議後其中有82項決議採納七大建言，交由行政部門納入紓困方案協處，包含：一、 染疫風險性高之服務業從業人員優先納入疫苗施打對象；二、 協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助；三、 各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困；四、 展延舊有紓困貸款 減輕企業還款壓力；五、 全面調降公有空間租金降低業者經營負擔；六、 因應疫情期間防疫優先 證照效期自動展延半年；七、 鬆綁工時規定。

許舒博表示，就目前政府公布的紓困4.0預算中，還有很多孤兒產業需要協助，包括移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等九大「慘」業，政府一定要打破既有的部會框架，對於沒有編列紓困預算的部會所轄的受創產業，也要給予紓困協助。

他說，以保代、保經業為例，因全國升為三級警戒，嚴格限制社交安全距離，客戶不願接觸業務員，業務員也無法外出展業，導致無業績收入，與去年3、4月疫情最嚴重期間相比，整體營運衰退達65%，保代業已有41%實施無薪假，但卻因為主管機關金管會沒有編列紓困預算，只能殘喘咬牙獨撐，無法獲得協助。

另外，室內裝修業今年5月整體營運較108年同期（疫情發生前）下降84.2%、較去年3、4月疫情嚴峻時下降67%，多數業者受疫情影響被迫停工或取消案件，還有缺工與缺料同時夾擊。

許舒博進一步說明，本波疫情對產業傷害太大，從勞工紓困貸款15日開辦，每人貸款額度最高新台幣10萬元，才短短三天就已經超過110萬人申請，遠遠超出勞動部原定的50萬個名額，顯見企業經營環境的惡化程度，已超乎政府預期想像。

許舒博提醒，立法院三讀通過2,600億元的防疫紓困特別預算案，若6/28三級警戒再延長，政府一定要有再加碼救企業的準備，救企業就等於救勞工，企業倒了，勞工也無法生存，也要盡快取得疫苗提升疫苗施打率，穩定社會民心，唯有政府、企業、勞工共創三贏，才能全力拚經濟。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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