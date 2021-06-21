立院紓困商總7大建言受採納　籲還有9大孤兒「慘」業待救

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經審議後其中有82項決議採納七大建言，交由行政部門納入紓困方案協處，包含：一、 染疫風險性高之服務業從業人員優先納入疫苗施打對象；二、 協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助；三、 各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困；四、 展延舊有紓困貸款 減輕企業還款壓力；五、 全面調降公有空間租金降低業者經營負擔；六、 因應疫情期間防疫優先 證照效期自動展延半年；七、 鬆綁工時規定。
許舒博表示，就目前政府公布的紓困4.0預算中，還有很多孤兒產業需要協助，包括移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等九大「慘」業，政府一定要打破既有的部會框架，對於沒有編列紓困預算的部會所轄的受創產業，也要給予紓困協助。
他說，以保代、保經業為例，因全國升為三級警戒，嚴格限制社交安全距離，客戶不願接觸業務員，業務員也無法外出展業，導致無業績收入，與去年3、4月疫情最嚴重期間相比，整體營運衰退達65%，保代業已有41%實施無薪假，但卻因為主管機關金管會沒有編列紓困預算，只能殘喘咬牙獨撐，無法獲得協助。
另外，室內裝修業今年5月整體營運較108年同期（疫情發生前）下降84.2%、較去年3、4月疫情嚴峻時下降67%，多數業者受疫情影響被迫停工或取消案件，還有缺工與缺料同時夾擊。
許舒博進一步說明，本波疫情對產業傷害太大，從勞工紓困貸款15日開辦，每人貸款額度最高新台幣10萬元，才短短三天就已經超過110萬人申請，遠遠超出勞動部原定的50萬個名額，顯見企業經營環境的惡化程度，已超乎政府預期想像。
許舒博提醒，立法院三讀通過2,600億元的防疫紓困特別預算案，若6/28三級警戒再延長，政府一定要有再加碼救企業的準備，救企業就等於救勞工，企業倒了，勞工也無法生存，也要盡快取得疫苗提升疫苗施打率，穩定社會民心，唯有政府、企業、勞工共創三贏，才能全力拚經濟。
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