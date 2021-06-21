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美法太空人出艙漫步6小時　為太空站安裝太陽能板

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，法籍太空人佩斯凱和美籍太空人金布羅今天完成6小時太空漫步，在國際太空站（ISS）艙外安裝太陽能板，以增加對太空站供電量。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，法籍太空人佩斯凱和美籍太空人金布羅今天完成6小時太空漫步，在國際太空站（ISS）艙外安裝太陽能板，以增加對太空站供電量。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-21 19:20:26

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，法籍太空人佩斯凱和美籍太空人金布羅今天完成6小時太空漫步，在國際太空站（ISS）艙外安裝太陽能板，以增加對太空站供電量。

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法籍太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）推文表示：「每次都是龐大的團隊努力，很開心和太空人金布羅（@astro_kimbrough）重返太空站。」佩斯凱指的是美籍太空人金布羅（Shane Kimbrough）。

佩斯凱代表歐洲太空總署（European SpaceAgency）出任務，金布羅則是代表美國國家航空暨太空總署。兩人四月底抵達國際太空站，

這兩位太空人在格林威治時間11時42分啟動太空裝內的內部電池，然後打開通往國際太空站氣閘的艙門。

他們接著到定點，安裝新一代太陽能板，也就是展開式太陽能電池陣列（Roll-Out Solar Array）。

這些太陽能板長達19公尺，本月初由無人太空船SpaceX運補到國際太空站。

佩斯凱和金布羅25日還要進行一趟太空漫步，安裝第二組太陽能板。

新的太陽能板將提供國際太空站日常運作，以及站內研究與科學計畫的電力，預期壽命可達15年。

今天的艙外活動是佩斯凱和金布羅兩人第四次搭檔一起太空漫步。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1100621

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