感謝美國贈台疫苗？柯文哲：大哥給小弟安家費是應該的

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過能有效阻斷傳播鏈的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。而繼日前日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，美國也捐贈了250萬劑莫德納疫苗，並且在昨（20）日下午抵達台灣。台北市長柯文哲也在臉書上PO文，表示向美國朋友表達誠摯感謝，並強調會促成台美間的正向互動。不過對於美國贈台疫苗的態度，柯文哲今天的說法又大不同，直言「我（台灣）當你（美國）小弟，你好歹給一點安家費是應該的。」





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國民黨台北市議員羅智強表示，台灣從過去疫情穩定到現在長達一年半的時間，台灣仍舊買不到疫苗，直言是政府怠惰。羅智強也詢問柯文哲，如果是陳水扁當總統，或是馬英九當總統，會容許這樣的情況出現嗎？柯文哲搖頭表達「不會」，並強調全世界已經打了25億劑疫苗，「台灣怎麼會買不到？我也不相信。」





羅智強表示，對於美國捐贈疫苗，他其實還是感到很感謝。不過近日來因為「疫苗乞丐」一說，遭到民進黨及其支持者圍剿。羅智強也反問柯文哲，美國捐贈台灣疫苗，是否應該感謝？對此柯文哲一改前一天在臉書PO文的態度，表示「差不多而已。你給我，我還是感謝，我當你小弟，你給點安家費是應該的。」



