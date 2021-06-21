COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

感謝美國贈台疫苗？柯文哲：大哥給小弟安家費是應該的

▲台北市長柯文哲21日在議會接受質詢時，被問到對於美國贈與台灣疫苗的態度，柯文哲表示「給小弟一點安家費是應該的。」（圖／記者丁上程攝，2021.06.21）
▲台北市長柯文哲21日在議會接受質詢時，被問到對於美國贈與台灣疫苗的態度，柯文哲表示「給小弟一點安家費是應該的。」（圖／記者丁上程攝，2021.06.21）

記者丁上程／台北報導

2021-06-21 19:18:04

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過能有效阻斷傳播鏈的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。而繼日前日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，美國也捐贈了250萬劑莫德納疫苗，並且在昨（20）日下午抵達台灣。台北市長柯文哲也在臉書上PO文，表示向美國朋友表達誠摯感謝，並強調會促成台美間的正向互動。不過對於美國贈台疫苗的態度，柯文哲今天的說法又大不同，直言「我（台灣）當你（美國）小弟，你好歹給一點安家費是應該的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市議員羅智強表示，台灣從過去疫情穩定到現在長達一年半的時間，台灣仍舊買不到疫苗，直言是政府怠惰。羅智強也詢問柯文哲，如果是陳水扁當總統，或是馬英九當總統，會容許這樣的情況出現嗎？柯文哲搖頭表達「不會」，並強調全世界已經打了25億劑疫苗，「台灣怎麼會買不到？我也不相信。」

羅智強表示，對於美國捐贈疫苗，他其實還是感到很感謝。不過近日來因為「疫苗乞丐」一說，遭到民進黨及其支持者圍剿。羅智強也反問柯文哲，美國捐贈台灣疫苗，是否應該感謝？對此柯文哲一改前一天在臉書PO文的態度，表示「差不多而已。你給我，我還是感謝，我當你小弟，你給點安家費是應該的。」

▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.35%22.65%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.74%7.26%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.35%50.65%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.29%36.71%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀