中國戰狼狂言稱武漢團隊應得諾貝爾獎　美評論家：可悲

近來越來越多聲音質疑，新冠肺炎（COVID-19）病毒很有可能是從中國武漢病毒研究所外洩，而本經當局至今仍拒絕任何溯源調查，更指控是國際間的政治操弄。中國外交部發言人趙立堅近日語出驚人，直言武漢團隊應該獲得諾貝爾醫學獎，而不是被指責。對於趙立堅的說法，美國政治評論家表示，中國的言論和抗議看起來越來越可悲。





我是廣告 請繼續往下閱讀

武漢研究所研究員石正麗日前接受《紐約時報》採訪時，駁斥實驗室洩毒一說，中國外交部發言人趙立堅也對此作出回應，指出中國科學家最早發現病毒基因序列，並不意味武漢就是病毒源頭，更不能藉此推斷病毒是由中國科學家製造的。





趙立堅還表示，如果因為先發現病毒基因序列而被扣上源頭罪名，那最先發現愛滋病毒的學者，就是全球愛滋病禍首，而不是諾貝爾醫學獎的獲得者，而發現細菌的學者就應該要為全球致病細菌負責。





趙立堅強調「相比之下，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責」。





▲中國外交部發言人趙立堅語出驚人表示，武漢團隊應該要獲得諾貝爾醫學獎，而不是被指責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

趙立堅的言論很快就遭到網友抨擊，更有評論家表示「在病毒全球清算的問題上，中國已經沒有招數可用，只能放任這些外交官進行戰狼甚至是瘋狗外交進行回應」，指出趙立堅的作法顯示了戰狼外交簡直是「愚蠢至極」，簡直是「搬起石頭砸自己的腳」。





美國雜誌《國家評論》的記者格拉帝（Jim Geraghty）表示，中國政府堅持武漢病毒研究值得被表揚，顯示出中國在疫情之後不打算做任何改變。美國知名政治部落格「HotAir」評論家蕭（Jazz Shaw）更直言，這番言論完全是個差勁的笑話，表示「正在進行的溯源調查已經明顯指出，先前的解釋是有缺陷的，美國國家衛生院、世界衛生組織以及美國免疫專家佛奇都已經承認實驗室起源理論值得調查，中國對此進行抗議，看起來愈來愈可悲。」









