COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

狠潑美方冷水！金與正警告白宮：勿對北韓抱錯誤期待

▲在外界以為美朝對話有望時，金正恩胞妹金正恩卻潑了一桶冷水，要美國別抱持錯誤期待。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在外界以為美朝對話有望時，金正恩胞妹金正恩卻潑了一桶冷水，要美國別抱持錯誤期待。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-22 15:04:41

美國拜登政府盼望與北韓(朝鮮)重啟對話，繼續推進朝鮮半島無核化的目標，北韓最高領導人金正恩日前也表示，已隨時做好與美國進行對話、對決的2方面準備；美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)受訪時聲稱，這是項引人關注的訊號。對此金與正則警告，美國不應對北韓抱有錯誤的期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，北韓朝鮮勞動黨副部長金與正，22日透過北韓官媒《朝中社》發表談話，嘲諷美方抱持錯誤期待，定會迎來更大的失望，還引用北韓當地的諺語，解夢比做夢重要，譏誚美國也許是為了安慰自己，才做北韓的言論做出這種解釋。

報導指出，北韓領袖金正恩日前在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議中曾表示，面對美國，需同時做好「對話和對抗」的準備，被認為是在暗示，存在與美國重啟對話的可能性，美國國安顧問蘇利文20日也就金正恩在三中全會上的發言，回應說這是一個有趣、值得關注的信號。

就連人正在韓國訪問的美國北韓特使金星容(Sung Kim）也於21日公開表示，希望平壤對與美方會面一事，能釋出正面回應，美國對此也已經做好準備，可說外界普遍對美朝對話出現契機抱持期待；然而，金與正此次的談話，無疑是潑出一桶冷水，讓朝鮮半島的局勢繼續陷在難解的困局中。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀