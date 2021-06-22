狠潑美方冷水！金與正警告白宮：勿對北韓抱錯誤期待

美國拜登政府盼望與北韓(朝鮮)重啟對話，繼續推進朝鮮半島無核化的目標，北韓最高領導人金正恩日前也表示，已隨時做好與美國進行對話、對決的2方面準備；美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)受訪時聲稱，這是項引人關注的訊號。對此金與正則警告，美國不應對北韓抱有錯誤的期待。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-22 15:04:41
根據《韓聯社》報導，北韓朝鮮勞動黨副部長金與正，22日透過北韓官媒《朝中社》發表談話，嘲諷美方抱持錯誤期待，定會迎來更大的失望，還引用北韓當地的諺語，解夢比做夢重要，譏誚美國也許是為了安慰自己，才做北韓的言論做出這種解釋。
報導指出，北韓領袖金正恩日前在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議中曾表示，面對美國，需同時做好「對話和對抗」的準備，被認為是在暗示，存在與美國重啟對話的可能性，美國國安顧問蘇利文20日也就金正恩在三中全會上的發言，回應說這是一個有趣、值得關注的信號。
就連人正在韓國訪問的美國北韓特使金星容(Sung Kim）也於21日公開表示，希望平壤對與美方會面一事，能釋出正面回應，美國對此也已經做好準備，可說外界普遍對美朝對話出現契機抱持期待；然而，金與正此次的談話，無疑是潑出一桶冷水，讓朝鮮半島的局勢繼續陷在難解的困局中。