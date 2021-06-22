COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小S、曾寶儀6年後又「同框」　中間夾賈永婕

▲黃子佼（左起）、曾寶儀、小S 2015年在金鐘獎大和解的畫面令人印象深刻。（圖／中視YouTube）
▲黃子佼（左起）、曾寶儀、小S 2015年在金鐘獎大和解的畫面令人印象深刻。（圖／中視YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-22 17:07:44｜2021-06-22 17:08:39

本土疫情爆發1個多月，賈永婕與多位明星好友拋磚引玉，捐醫療器材、食物等物資，成為抗疫人員最強的後盾，日前賈永婕PO出到臺北醫學大學附設醫院送HFNC的照片，手上拿著兩位女星的名牌，網友一看驚呼：「歷史性的同台！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賈永婕參加許孟哲和趙孟姿的婚禮，並擔任他們婚紗照的統籌。（圖／記者葉政勳攝
▲賈永婕被網友封為「抗疫女神」、「國民珍珠」。（圖／記者葉政勳攝）
賈永婕17日送出45台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）到10家醫院，其中幾台為小S（徐熙娣）、黑人陳建州、范瑋琪、曾寶儀、《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇組的愛心，為了宣揚好友善行，她分別拿小S、曾寶儀的名牌和HFNC拍照。

該照片一曝光，網友立刻想到小S、曾寶儀與黃子佼的愛恨情仇，笑稱：「這兩張圖卡太經典了」、「這兩位曾經是黃子佼的...」「兩位終於又同框了」、「感覺哪裡怪怪的（抓頭）」、「我的第一眼也是這兩個名字」、「我看懂了，妳（賈永婕）是藝人裡的佼佼者」、「謝謝女神和小S＆寶儀」！

▲▼賈永婕拿小S和曾寶儀的名牌與「救命神器」合影。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕拿小S和曾寶儀的名牌與「救命神器」合影。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕拿小S和曾寶儀的名牌與「救命神器」合影。（圖／賈永婕臉書）
其中有人虧賈永婕：「妳故意的！」釣出本人回：「這麼明顯嗎？」令人莞爾，也有網友搞笑要黃子佼出來面對。

▲賈永婕的照片引起網友熱議。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕的照片引起網友熱議。（圖／賈永婕臉書）
事實上，愛心不落人後的佼佼，早前在知名經紀人蔣承縉的號召下，與多位藝人捐贈防護衣、隔離面罩，護目鏡及N95口罩等醫療物資，近日又與李兆麟醫生、鄭進一合捐400個面罩給三軍總醫院，「因為孟媽媽提到三總，對家族的照顧無微不至，所以這批物資送至三總，量力而為，持續守護！」（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀