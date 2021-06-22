小S、曾寶儀6年後又「同框」　中間夾賈永婕

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賈永婕17日送出45台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）到10家醫院，其中幾台為小S（徐熙娣）、黑人陳建州、范瑋琪、曾寶儀、《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇組的愛心，為了宣揚好友善行，她分別拿小S、曾寶儀的名牌和HFNC拍照。
該照片一曝光，網友立刻想到小S、曾寶儀與黃子佼的愛恨情仇，笑稱：「這兩張圖卡太經典了」、「這兩位曾經是黃子佼的...」「兩位終於又同框了」、「感覺哪裡怪怪的（抓頭）」、「我的第一眼也是這兩個名字」、「我看懂了，妳（賈永婕）是藝人裡的佼佼者」、「謝謝女神和小S＆寶儀」！
其中有人虧賈永婕：「妳故意的！」釣出本人回：「這麼明顯嗎？」令人莞爾，也有網友搞笑要黃子佼出來面對。
事實上，愛心不落人後的佼佼，早前在知名經紀人蔣承縉的號召下，與多位藝人捐贈防護衣、隔離面罩，護目鏡及N95口罩等醫療物資，近日又與李兆麟醫生、鄭進一合捐400個面罩給三軍總醫院，「因為孟媽媽提到三總，對家族的照顧無微不至，所以這批物資送至三總，量力而為，持續守護！」（編輯：楊穎軒）
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