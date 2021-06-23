石原聰美「差點不能呼吸」　遇到貴人救她一把！

由石原聰美、綾野剛主演的《深深地戀愛》從開播到結束，皆帶給觀眾各種驚喜，無論是男女主角的戀愛過程，還是客串海洋生物的聲優陣容，都成為本季被熱議的話題，這部也是石原聰美婚後首度主演的連續劇，觀眾大讚此戲的夢幻程度可以「暫時逃離現實」。此外，石原聰美透露曾因為迷失自我而「無法深呼吸」，好在遇到貴人，才成就現在的自己。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-23 08:00:00
石原聰美在《深深地戀愛》中飾演大學研究室的海洋學家，與財團富二代綾野剛相遇進而墜入情網，首集播出後，一週內在日本各線上串流平台締造超過300萬的收看次數，兩人絕美的愛情火花更讓觀眾看得心跳加速，紛紛表示「看這部充滿幻想的作品可以暫時逃離現實世界」、「可以暫時忘記平時的苦悶，相當療癒」。
石原聰美受訪透露過去曾經歷兩次「自我認定危機」，除了否定、討厭自己之外，當時甚至無法深呼吸做調適，所幸遇見貴人才找回自己並跨越難關，尤其是去紐約遊學時，當地朋友曾對她說：「如果自己能改變的話，周邊的人事物都會改變，甚至連世界都會不一樣！」讓石原聰美重新認識了自己，「做自己」這件事則變更加重要，笑說如果再發生同樣的狀況，應該可以自己找出原因「對，就是這裡讓妳卡住喔～」。《深深地戀愛》6月22日起，平日晚間9點在WAKUWAKU JAPAN播出。