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藝術教育不停學　讀劇成果線上發表

▲衛武營「春季讀劇課程」不因疫情而停學，透過數位方式完成後段課程與成果發表會。（圖／衛武營提供）
▲衛武營「春季讀劇課程」不因疫情而停學，透過數位方式完成後段課程與成果發表會。（圖／衛武營提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-22 21:39:10

受到新冠肺炎疫情影響，學子停課在家，衛武營「春季讀劇課程」則透過數位方式完成後段課程與成果發表會，技術團隊更發揮專業與創意，克服每位學生硬體設備限制、網路條件等問題，讓師生們能各自在家順利參與線上發表會，並且利用兩套不同軟體，將線上平台打造出如同真實劇場舞台區和觀眾區的臨場感。

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今年參與「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」的8所學校包括中正國小、中正高工、鹽埕國小、鳳山高中、鳳西國小、立志中學、中正預校、旗山國中。課程使用的讀劇文本分別為國小的巴黎市立劇院《愛麗絲的不可思議》、國中使用奇巧劇團《鞍馬天狗》、高中則為阮劇團《十殿》。

為了讓參與計畫的同學們能在無法進劇場舉辦發表會時，可以順利呈現12週的學習成果，6月起各校在學校老師與劇場業師的帶領下，分別進行線上讀劇發表會。

中正國小、中正預校、中正高工、鹽埕國小、鳳山高中等5所學校，已陸續在線上呈現學習成果，學生們將課程中學習到的發聲技巧、劇本識讀、角色個性，以個人獨有的聲音表情展示給觀眾。鹽埕國小音樂班的孩子更在讀劇中加上專長的樂器配樂，讓呈現過程更生動有趣。阮劇團《十殿》的演員與導演也加入線上觀賞，會後也為學生加油打氣並提供專業建議。

即將在6月24日至29日舉辦的立志中學、旗山國中、鳳西國小等3所學校線上讀劇發表會，會透過Google meet於線上公開呈現，邀請對「劇場藝術體驗教育計畫」與發表會有興趣的大眾一起上線欣賞。觀眾可以看見國小、國中、高中不同學齡學生，經由專業教師的指導，分別演繹3套不同劇本，並展現對藝術的熱情。

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