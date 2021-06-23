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孕婦打疫苗注意　婦產科醫學會這樣說

孕婦打疫苗注意　婦產科醫學會這樣說
孕婦打疫苗注意　婦產科醫學會這樣說

健康醫療網

2021-06-23 08:31:01

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】隨著莫德納疫苗抵台，國內已有274萬劑待分配各縣市施打，根據指揮中心最新接種對象名單，孕婦已納入第六類，共有18萬人，和75歲以上長者同順位。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照也於日前行文疾管署，希望孕婦能優先施打mRNA疫苗，他於今日受訪指出，除了正在疾病急性期、發燒中的孕婦暫時不建議施打，建議孕婦經由產檢醫師評估後施打。

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孕婦納入第六類人員　三情況不建議施打

目前已有許多懷孕的醫事人員已施打莫德納疫苗，黃閔照表示，許多國外研究實證，懷孕後染疫母嬰風險更高，建議接種疫苗提升保護力。國內目前已將孕婦安排至第六類人員中施打，他提醒若有以下狀況者不建議施打：

1.   曾對疫苗有過敏反應者

2.   正在疾病急性期，感染病毒發燒中者，因為發燒症狀會與施打後副作用混淆不易判斷。不過若是正處於陰部感染者，不在此限，可以施打。

3.   未滿18歲者，由於目前疫苗僅針對18歲以上施打，若有未滿18歲的孕婦，同樣也不能施打。

莫德納、AZ皆可打　莫德納血栓風險較低

國外研究指出，莫德納屬於mRNA疫苗，AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗，就血栓風險而言，莫德納較AZ低，依照英國及德國的注射建議，孕婦應以mRNA疫苗為主，美國則無特別限制。指揮中心指揮官陳時中也表示，並未強制孕婦施打哪一種疫苗，但建議與醫師諮詢後，自己判斷決定。黃閔照表示，孕婦也可以施打AZ疫苗，但若有選擇，建議施打莫德納。

多補充水分、注意胎動　發燒超過24小時應就醫

不過莫德納疫苗的副作用嚴重度，臨床證實比AZ疫苗高，尤其第二劑反應會比第一劑更強烈。施打後會有局部頭痛、發燒等症狀，孕婦接種後，應觀察身體狀況，按照醫囑服用藥物舒緩不適，多補充水分、注意胎動。黃閔照指出，醫學定義38度以上高燒對胎兒會有風險，建議可服用普拿疼類藥物退燒，但若發燒超過24小時，建議就醫檢查。

未滿三個月要不要打？　諮詢產檢醫師

另外未滿12周的孕婦是否可以施打疫苗？黃閔照表示，由於早期懷孕（未滿12周）的流產風險為13%，等於不到八人就有一人會流產，因此若有意願接種疫苗，建議諮詢產檢醫師，確認胚胎發育、心跳再行決定。但他也提到，就美國疫苗安全通報網站的資料看來，施打疫苗並未增加流產風險。

黃閔照也建議，孕婦在情況允許下，盡量回到醫療院所或是產檢醫院施打疫苗，因為產檢醫院都會有相關個人資料，較了解個人狀況，事前溝通清楚也比事後解釋重要。若在接種後有任何問題，也可以與醫院或診所聯繫諮詢，避免有任何問題產生都誤以為是疫苗造成的。



資料來源：健康醫療網 孕婦打疫苗注意　婦產科醫學會這樣說

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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