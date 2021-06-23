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吳宛容中醫師表示，中藥針灸可以有效的提高不孕症患者懷孕的機率，通常會建議先給婦產科檢查有無器質性的病變，若檢查發現輸卵管阻塞、子宮息肉或子宮肌瘤太大等器質問題導致不孕，建議先由西醫評估手術處理的必要性。若器官構造正常，但是不論是自然或是人工都無法懷孕，則建議要先給中醫調整體質，功能性的問題是中醫的強項，沒有改善卵子品質，調整子宮環境，試管嬰兒一再失敗的患者大有人在，中藥與針灸可以有效地調整適孕環境，提高受精卵著床的成功機會。
吳宛容醫師表示，年齡是對生育力的一大致命傷，越早準備受孕對於成功的機會越高，通常超過40歲就很難自然受孕、容易流產，就算做試管，成功率也很低，用來評估卵巢功能的「抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）」濃度更從25歲以後就往下掉，AMH是卵巢功能評估的重要指標，通常卵巢小卵泡數目愈多，血清中AMH濃度也會愈高，中藥管花肉從蓉、仙靈脾、菟絲子、巴戟天等補腎藥可以有效提升卵巢功能，讓西醫在取卵的數量可以提升。
吳宛容醫師解釋，現在女性壓力大，長期的不孕與壓力更會影響內分泌與荷爾蒙的穩定，如果晚上熬夜，荷爾蒙的分泌就更混亂，進而影響排卵，這時中醫會使用疏肝理氣的中藥如香附，烏藥、合歡花調節讓賀爾蒙穩定，通常女性經期不規律、經痛、月經血塊多、慢性骨盆腔炎等，都是子宮環境不好的警訊，這時針灸可以有效改善子宮腔體的環境。
通常月經的期、量、質、色都是觀察指標，如果有太多血塊很長時候代表子宮不夠溫暖、經痛也經常反映出子宮虛寒，這時就不易讓胚胎著床，中藥的紫石英就可以改善這樣的情形，但是反覆性的陰道感染、骨盆腔炎等症狀常常代表子宮濕熱，容易發炎且一吃補就上火，這就要使用龍膽草、貫眾、白頭翁等中藥改善子宮濕熱的環境，一般而言，在中藥與針灸的調整下通常會希望高溫期持續12～14天，低溫期則是可長可短，而通常子宮內膜修補需要10天以上，因此月經週期最好不要短於25天，創造出適合受精卵著床的環境，有幾次在調理的過程中，原本準備要做試管嬰兒的婦女自然就受孕了。
懷孕是機運問題，不管是中醫調養或是西醫的人工生殖，都只是提高生育的機會，沒有百分百成功的，由於開始接受人工試管嬰兒的療程，婦女也要開始吃很多西藥來促排卵，這時我們的中藥與針灸也會暫停，以避免複雜的用藥在母體上，有時看到患者懷孕，我甚至比患者還開心。
至於懷孕1～3個月的保胎，中醫可提供良好而無副作用的安胎法降低流產率。懷孕4～6個月的養胎：就要看母體有無出現腸胃道症狀、皮膚癢、過敏、腰痠且火氣大等症狀，懷孕7～10個月的孕期進入後期，肚子會變硬、容易因子宮收縮而疼痛。這時中藥也可幫助平滑肌鬆弛，通常會使用用當歸芍藥散、芍藥甘草湯等改善宮縮，達到安胎之效，中藥在懷孕期使用端看母體有沒有需求，並不是每個都有需要在懷孕的時候用中藥調整，有時睡飽喝足精神好就可以平平穩穩地產下寶寶。
醫盼家屬的支持和理解 婦女懷孕關鍵
同時也要建議患者的心理和精神狀態也是影響試管嬰兒治療後成敗的一個重要的因素。心理壓力較重的婦女，她們的內分泌會受到影響，血管長期處在收縮狀態，影響了子宮、卵巢局部的血流，而且神經系統的緊張會使一些神經介質釋放出現異常，造成子宮、輸卵管(oviduct)肌肉收縮紊亂，造成胚胎不能著床而導致治療失敗。所以家屬的支持和理解對女方調整心態有非常關鍵的作用。
（文章授權提供／中醫師吳宛容）
資料來源：健康醫療網 人工生殖試管嬰兒老失敗 中藥針灸逆轉勝
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